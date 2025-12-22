באדיבות כאן 11

דובר רה"מ אלי פלדשטיין שנאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים מתייצב מול המצלמות ופותח הכל: השיחות עם נתניהו, הקשר הקטארי ללשכה והפגישה הלילית שעשויה להוביל לחקירה חדשה.

בריאיון לתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11 סיפר פלדשטיין, הנאשם במסגרת פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה, כי ראש הסגל צחי ברוורמן הזעיק אותו בלילה לקריה והודיע לו על חקירה המתנהלת במערך ביטחון המידע בצה"ל, "המגיעה עד ללשכת ראש הממשלה".

לדברי פלדשטיין, ברוורמן טען בשיחתם כי הוא יכול "לכבות את זה".

עוד סיפר פלדשטיין בריאיון על תגובתו של ראש הממשלה נתניהו לסרטון של החטופה מייה שם שפרסם חמאס בתחילת המלחמה. "אנחנו מבינים שחמאס מחפש משהו, הוא רוצה משהו. הוא לא משחרר אף פעם סרטונים של חטופים בחינם. יש אסטרטגיה מאחורי הדבר הזה. והסרטון הזה הוא סרטון קשה לצפייה", אמר פלדשטיין. "אני נמצא ליד נתניהו כשמראים לו את זה. הוא העיף את הטלפון, הוא לא רצה לראות. הרגשתי נורא".

על השאלה מה נתניהו באמת חשב על החטופים ענה פלדשטיין כי "הרצון של נתניהו להשמיד את חמאס ולנצח את המלחמה גדול יותר וחזק יותר. אני לא חושב שזה סיפור של כיסא".

מטעמו של צחי ברוורמן נמסר: "פלדשטיין משקר ובודה מעשיות שלא היו ולא נבראו. הטענה של פלדשטיין על הצעה של ראש הסגל להתערב או להשפיע על החקירה היא עוד המצאה שקרית שלו. לראש הסגל אין, ולא יכולה להיות השפעה על חקירות מתנהלות. לפלדשטיין הוצע לשמש כדובר. לצורך כך נשלח לבדיקת התאמה ביטחונית- שבה נכשל ומועמדותו נפסלה מיד. ראש הסגל נחשף לעצם החקירה רק עם פרסומה בתקשורת".