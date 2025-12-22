במהלך חג החנוכה התקיים כינוס רחב של גדולי רבני הציונות הדתית במוצא, במסגרת הכינוס השנתי של ארגון "תורת הארץ הטובה".

בכינוס השתתפו נשיאי הארגון, הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל, לצד רבנים בכירים נוספים, רובם מההנהגה הוותיקה של הציונות הדתית. במהלך הכינוס נדונו נושאים עכשוויים בתחום הציבורי והחינוכי, עם דגש על אתגרים וסוגיות שקשורות למערכת החינוך הדתי.

הכינוס התמקד בשיתוף הפעולה המתרקם והולך עם מערכת החינוך הממלכתית דתית, תוך הצגת יוזמות שהועלו בשיתוף עם החמ"ד, ביניהן "מעשר שעות", במסגרתה אברכים מקדישים שעות לימוד בבתי הספר, וכן יצירת "כוללי חינוך" שכוללים פנסיונרים במוסדות חינוך. במקביל, הועלתה בעיית גיוס אנשי הוראה והצורך בהגברת כוח האדם החינוכי במערכת החינוך הדתי.

ראש מנהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, שיבח את השותפות עם הרבנים והדגיש את השינויים המתרחשים בשטח. "אני מבקש לפתוח בתודה גדולה לרבנים על ההובלה והליווי, מדובר במהלך חשוב של שינוי תודעתי ביחס להוראה ולמורים", אמר. הרב סמואל ציין כי לאחר המלחמה, פונות קהילות שלא היו חלק מהחמ"ד ומבקשות להצטרף למוסדות החינוך הדתי, והדבר מציב אתגר לאומי הדורש היערכות רחבה.

שר המורשת, עמיחי אליהו, הציג את רעיונות משרדו, וביניהם את הצורך בחיבור הרחב של ההנהגה הרוחנית לחברה הישראלית כולה. "ההנהגה הרוחנית של עם ישראל לא יכולה להסתכם בציר קדומים, יש היום כמיהה ליהדות בכל רחבי הארץ", אמר אליהו, והוסיף כי יש להיענות לכמיהה זו גם בתל אביב ובגבעתיים, שם יש ניצנים של מסורתיות.

השר אליהו ציין גם את רעיון שליחת "שלוחים" מהישיבות לחיזוק זהות יהודית ברחבי הארץ, והציג את מחויבות משרדו לפרויקט זהות יהודית. הרבנים ביקשו להמשיך ולעסוק בנושא זה בהרחבה בדיונים הבאים.

בנוסף, הוצגה פעילות משלחת הרבנים שיצאה לארצות הברית, בראשות הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. בדבריהם הודגש הצורך בהעברת תורת הרב קוק לקהילות היהודיות בחו"ל כחלק מחיזוק הזהות היהודית.

הרב עמית פנחס, מנהל רבני "תורת הארץ הטובה", ציין את משמעות הארגון כ"מרכז רוחני" של עם ישראל, והדגיש את הצורך בהמשך העיסוק בנושאים רוחניים-חינוכיים חשובים אלו.

הכינוס הסתיים בהדגשת החיבור ההולך ומתרקם בין חינוך, מורשת וקשר עם התפוצות, כמסלול משלים לחיזוק הזהות היהודית והלאומית של עם ישראל.