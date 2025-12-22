צעד ענק לחיזוק האחיזה היהודית ביו"ש: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר השבוע מהלך דרמטי להרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון. במסגרת ההחלטה, שאותה הוביל שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', הוכרזו והוסדרו 19 יישובים חדשים הממוקמים בנקודות אסטרטגיות ברחבי חבל הארץ.

גולת הכותרת של ההחלטה היא הקמתם מחדש של היישובים גנים וכדים בצפון השומרון, שפונו לפני כ-20 שנה במסגרת תוכנית ההתנתקות. מדובר בהשלמת המהלך שהחל עם ביטול חוק ההתנתקות והחזרה לחומש ושא-נור בחודש מאי האחרון. 19 היישובים שאושרו מתפרסים על פני חמש מועצות אזוריות.

• בבנימין: קידה, אש קודש, גבעת הראל, משעול, כוכב השחר צפון ונוף גלעד.

• בשומרון: גנים, כדים, שלם, הר בזק, ריחנית, ראש העין מזרח וטמון.

• בגוש עציון: פני קדם, יציב (שדמה) ויער אל קרן.

• בבקעת הירדן: אלנבי וייט"ב מערב.

• הר חברון: נחל דורן.

מפת ההסדרה צילום: באדיבות המצלם

החלטה זו אינה עומדת לבדה. היא מצטרפת ל-50 יישובים נוספים שהוסדרו והוכרזו מתחילת הקדנציה הנוכחית בהובלת מנהלת ההתיישבות. בסך הכל, בתוך שלוש שנים, הוסדרו 69 יישובים חדשים ביהודה ושומרון - שיא של כל הזמנים מאז שחרור חבלי הארץ במלחמת ששת הימים.

השר סמוטריץ' בירך על ההחלטה ואמר: "אנחנו ממשיכים לעשות היסטוריה. אחרי עשרים שנה אנחנו מתקנים את העוול והאיוולת של הגירוש ומחזירים את גנים וכדים למפה. בתוך שלוש שנים הסדרנו 69 יישובים חדשים - מספר שלא נראה כמוהו מאז קום המדינה. זו התשובה הציונית ההולמת לכל מי שמבקש להחליש אותנו. עם ישראל חוזר לארצו, בונה אותה ומחזק את אחיזתו בה בכל הכוח".