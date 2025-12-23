לקראת נסיעתו של רה"מ לפלורידה, שם הוא צפוי להיפגש עם הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ ובכירי ממשלו, יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, קרא מעל דוכן הכנסת לראש הממשלה בנימין נתניהו, לעמוד על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של ישראל ולהוביל מהלך להחלת הריבונות ביהודה ושומרון.

בדבריו ציטט ח"כ מעוז את מילות ההמנון הלאומי וקשר אותן למציאות המדינית והביטחונית. "'להיות עם חופשי בארצנו' זה לשמור על העצמאות שלנו, על האינטרסים שלנו, ולהיות עם ריבוני בארצו, בכל רחבי ארץ ישראל".

יו"ר מפלגת נעם חיזק את ידי ראש הממשלה שלא לוותר על מטרות המלחמה, ובראשן פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה והשבת החטוף האחרון, רני גווילי. במקביל הזהיר ח"כ מעוז מפני כניסת כוחות זרים לרצועה: "אוי לנו אם נציגיו החמושים של ארדואן האנטישמי יהיו במגע עם חיילי צה"ל או בקרבת אזרחי ישראל".

ח"כ מעוז הדגיש בנאומו גם את הצורך למנוע התעצמות צבאית מצרית בסיני, לשמור על ביטחון הגבול הצפוני בסוריה ובלבנון, ולהבטיח את היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון, כולל התמודדות נחושה מול האיום האיראני, הן בתחום הגרעין והן בטילים הבליסטיים.

בסיום דבריו העלה מעוז את סוגיית הריבונות ביהודה ושומרון, וציין כי הצעת החוק שיזם נמצאת בוועדת חוץ וביטחון אך היא מוקפאת, "אני מצפה שראש הממשלה יאמר לנשיא טראמפ, אנחנו מתחילים בהליך חקיקה להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון".