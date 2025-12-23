ממשלת סוריה פרסמה בערוצים רשמיים מפות חדשות של המדינה, שבהן נעדר שטחה של רמת הגולן הישראלית, שנכבשה ב-1967 והוחל עליה החוק הישראלי ב-1981.

בכתבה שפורסמה בעיתון הממשלתי הסורי "א-ת'וורה", בגיליון ה-14 מאז נפילת משטר אסד, הופיעה לראשונה מפה שבה מוצגים רק החלקים במחוז קונייטרה שאליהם נכנסה ישראל לאחר נפילת המשטר - ללא שטחי רמת הגולן.

על פי הדיווח, גם בפרסומים רשמיים של משרד החוץ הסורי נעשה שימוש במפה חדשה של סוריה, שאינה כוללת את רמת הגולן בתוך גבולות המדינה.

בכאן חדשות פורסם באחרונה כי בין ירושלים לדמשק התקיים משא ומתן דרמטי מאחורי הקלעים, במסגרתו שקלה ישראל בחיוב להעביר את שטח הר דב וחוות שבעא לסוריה בתמורה לכך שתסיר את תביעתה לריבונות על רמת הגולן. עם זאת משא ומתן זה הופסק בעקבות הטבח בא-סווידא.