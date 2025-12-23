בלוג המודיעין "אינטלי טיימס" פרסם בימים האחרונים פרטים חדשים אודות יחידה ימית סודית של חיזבאללה, בעקבות חקירתו של עימאד אמהז, קצין בכיר בארגון, שנעצר על ידי צה"ל בצפון לבנון והובא לישראל.

מהתחקיר עולה כי מטרת "יחידת המבצעים 1200" היא לפתח כוח ימי התקפי והגנתי במימון ובניהול של כוח קודס האיראני. היחידה פועלת בכיסוי אזרחי, כאשר יחידת-האם שלה היא "יחידת 7900", המתמחה בטילי חוף-ים ויכולה לפגוע במטרות במרחק של מאות קילומטרים, כולל אסדות גז ונתיבי שיט.

עוד דווח כי איראן מספקת תמיכה טכנולוגית והדרכה למפעילי מכ"ם ומערכות זיהוי. הארגון משתמש במכון הימי האזרחי הלבנוני "מרסטי" להכשרת מחבלים.

הפרוייקט הימי של חיזבאללה נוהל תחת הנחיות ישירות של מזכ"ל הארגון לשעבר, חסן נסראללה. דמויות מפתח נוספות שהיו מעורבות בהובלת הפעילות הימית כללו את פואד שוכר, ראש המטה הצבאי שחוסל ביולי 2024, ואת איברהים קובייסי, ראש מערך הטילים שנורה למוות בספטמבר 2024. הדמות המרכזית שנותרה אחראית על הפרויקט הימי היא עלי עבד אל-חסן נור א-דין, חתנו של שוכר.