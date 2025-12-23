נתנאל פופר: "אמרו לנו לעזוב את הבית תוך דקות והרסו אותו" צילום: באדיבות המצלם

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל אזרחי הגיעו הלילה (שלישי) לגבעת בית ענות, הממוקמת בהר חברון סמוך לקרית ארבע והחריבו את הבתים במקום.

המשפחה שהתגוררה בגבעה, יחד עם שני ילדיה, פונתה מביתה, כשאישה בחודש התשיעי להריונה נאלצה לעזוב את הבית תחת התנאים הקשים. בנוסף, דיר הכבשים והלול המקומי הושמדו, ולטענת המשפחה, מספר עופות מתו במהלך ההרס.

לפני שבועיים הונחו צווי הריסה על עשרות נקודות התיישבות ביהודה ושומרון. גבעת בית ענות, שהוקמה לפני מספר חודשים, היא אחת מאותן גבעות.

נתנאל פופר, אב המשפחה שפונתה, סיפר: "התעוררנו הלילה לכוחות גדולים שהקיפו את הבית. אשתי בחודש התשיעי להריונה, אבל זה לא ממש עניין אותם. אמרו לנו לעזוב את הבית תוך דקות, והרסו אותו לחתיכות".

נתנאל הוסיף כי למרות הקשיים, המשפחה גאה לקחת חלק במפעל ההתיישבות בארץ ישראל, וציין: "למדנו שארץ ישראל נקנית ביסורים ואנו גאים על הזכות הזאת. בית ענות עוד תלך ותפרח בעז"ה ותהפוך ליישוב קבע בחבל יהודה".

בגבעה מוסיפים כי "במהלך השנים האחרונות, גבעת בית ענות הפכה לנקודת ציון חשוב במאבק הציוני בהר חברון, לאור מאמצי ההתיישבות וההגנה על האזור, במיוחד לאור ניסיונות ההתפשטות של הכפר חלחול לכיוון כביש 60".

מצה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת כנגד ארבעה מבנים לא חוקיים ישראלים שנבנו במרחב צומת העוקפים שבחטיבת יהודה. הפינוי בוצע בהתאם לחוק והדין הנהוג באזור. יודגש כי רכיבי הבינוי נבנו על קרקע פלסטינית פרטית, וכי הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, זאת כחלק מחובתו של צה"ל לשלום כלל תושבי האזור".