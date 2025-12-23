מטוס של חיל הים המקסיקני התרסק הלילה (שלישי) במפרץ גלווסטון שבמדינת טקסס בארה"ב וגרם למותם של לפחות חמישה בני אדם.

על המטוס היו ארבעה קצינים בחיל הים של מקסיקו וארבעה אזרחים, בהם פעוט בן שנתיים, שנפגע ונהרג בהתרסקות.

שניים מהנוסעים היו חברים בעמותה "מיצ'ו ופאו", המעניקה סיוע לילדים מקסיקנים שסובלים מכוויות קשות.

המטוס היה "במשימה רפואית", על פי דיווחי חיל הים, והתרסק סמוך לבסיס צבאי. משמר החופים האמריקני הצליח לחלץ ארבעה נוסעים, שניים מהם היו ללא רוח חיים, ואחרים פצועים. עדיין לא ברור כמה נוסעים שרדו את ההתרסקות. בשלב זה, המאמצים לאיתור הנעדרים נמשכים.

התרסקות המטוס התרחשה אחרי שהמטוס המריא מהעיר מרידה שבמדינת יוקטן, מקסיקו, והתרסק במימי המפרץ, כ-80 קילומטרים דרום-מזרחית ליוסטון. חיל הים המקסיקני מסר כי נסיבות ההתרסקות נחקרות, וכי הוא מסייע לרשויות האמריקניות במאמצי החיפושים.