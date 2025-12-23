חמישה ישראלים נעצרו בחשד שהיו מעורבים באירוע אלימות סמוך לעיירה הפלסטינית סמוע בדרום הר חברון, כך נמסר מטעם צה"ל והמשטרה.

על פי הודעת צה"ל, החשודים שחטו צאן, השחיתו רכוש וגרמו לפציעתם של שלושה פלסטינים. המשטרה הוסיפה כי החשודים השתמשו בגז פלפל.

מהמשטרה נמסר כי "כתוצאה מהאירוע פונו מספר פצועים לבית החולים בחברון ונגרמה פגיעה בצאן במקום. במהלך סריקות וכניסה למתחם בגזרת מרחב יהודה אותרו ממצאים רבים. החשודים שנעצרו הועברו לחקירת היחידה המרכזית של מחוז ש"י במסגרת המפקדה המשימתית של המחוז".

כמה שעות לפני כן, נפצעו שלושה פלסטינים מירי של רועי צאן יהודים מאחת החוות באזור בנימין. על פי דיווחים, אבנים הושלכו לעבר רועי הצאן ושנפצעו באורח קל. אחד מהם, שחש סכנת חיים, פתח באש לעבר מיידי האבנים.