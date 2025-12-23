חיסול שלושת המחבלים דובר צה"ל

צה"ל מאשר כי אחד משלושת מחבלי חיזבאללה שחוסלו בתקיפה אווירית בצידון אתמול (שני), שירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון.

מדובר בעלי עבדאללה, שתמונתו במדי צבא לבנון פורסמה ברשתות החברתיות בלבנון, אך הצבא הלבנוני עצמו נמנע מלהוציא הודעה רשמית על מותו.

בחשבון פייסבוק המזוהה עם חיזבאללה באזור צידון פורסמה תמונה של עבדאללה יחד עם שני פעילי חיזבאללה נוספים - חסן עיסא ומוסטפא בלוט - שחוסלו באותה תקיפה.

באחד מהחשבונות בלבנון המזוהים עם מתנגדי חיזבאללה נכתב כי "עלי עבדאללה, חייל בצבא לבנון ובאותו הזמן פעיל בארגון הטרור חיזבאללה".

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון ומחבל אשר עסק בהגנה אווירית בגזרת צידון".

עוד נמסר כי הם "פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון".

לטענת גורמים בלבנון, מאז התקיפה נאסף תיק מידע על עבדאללה, שצפוי להיות מוצג למנגנון האמריקני ויועבר גם לצבא לבנון.