סערה בוועדה לביטחון לאומי ללא קרדיט

עימות מילולי חריף נרשם היום (שלישי) במהלך דיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, שעסק בקידום הצעת החוק לעונש מוות למחבלים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התעמת עם מנכ"לית מכון זולת, עינת עובדיה, בעקבות התנגדותה להצעת החוק.

השר בן גביר שאל את עובדיה, "מה הבעיה להוציא להורג אנשים שרצחו תינוקות? שרצחו ילדים ואנסו נשים? אני רק רוצה להבין ממי אתם מקבלים תקציב - מהאיחוד האירופי?"

עובדיה השיבה לדבריו: "אתה מוציא את כל מדינת ישראל כרוצחים".

העימות הסלים במהירות, כאשר השר בן גביר הטיח: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס. כמה כסף אתם מקבלים על זה מהאיחוד האירופי? את לא רצויה כאן".