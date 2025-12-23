פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום לתעבורה בירושלים כתב אישום נגד נהג המשאית סהר בנארוש, בגין גרימת מותה ברשלנות של סמל ראשון במיל' יובל חקשור ז"ל באירוע שהתרחש באפריל האחרון בבסיס ענתות.

על פי כתב האישום, בנארוש הגיע לבסיס כשהוא נוהג במשאית תומך עם מנוף, מבלי שהכניס דיסקית לטכוגרף - מכשיר תיעוד הנהיגה, כנדרש על פי חוק.

בכניסה לבסיס התבקש לעצור לבדיקה ולהציג אישור כניסה בתוקף, ומשלא היה בידו אישור, הונחה על ידי החיילים להזיז את המשאית הצידה.

במהלך נסיעתו בתוך שטח הבסיס, כך נטען, אחז בהגה ביד אחת בלבד, בעוד בידו השנייה החזיק טלפון סלולרי. לפי האישום, הוא נסע מבלי להסתכל לכיוון הנסיעה ומבלי לוודא שהדרך פנויה.

כתוצאה מהתנהלות זו פגע בחיילת יובל חקשור ז"ל, שחצתה את הדרך באותו הזמן. היא נפצעה באורח קשה, פונתה לקבלת טיפול רפואי, אך לאחר כשבועיים נפטרה מפצעיה.

בנארוש מואשם בעבירות של גרימת מוות ברשלנות, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה ונהיגה בניגוד להוראות חוק הטכוגרף.