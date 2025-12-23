בועז מירן, אחיו של החטוף ששוחרר עמרי מירן, קובע כי דווקא מי שמתנגד להצעת הממשלה להקמת ועדת חקירה שוויונית מעיד בכך על רצונו לטייח ולהסתיר את האמת.

בראיון לערוץ 7 מרחיב מירן, אך קודם לכן מספר על מהלכי ההתאקלמות המשפחתית והאישית של אחיו, עמרי, לאחר החזרה משבי החמאס, מהלכים המתרחשים בשלבים ובהדרגה.

בהתייחס לשאלת ועדת החקירה אומר מירן כי לתפיסתו "כל מי שרוצה ועדת חקירה ממלכתית הוא זה שלא רוצה להגיע לחקר האמת, בייחוד כאשר ההצעה שהקואליציה הגישה היא הצעה לועדת חקירה שוויונית והוגנת. לכל מי שלא מסכים לדבר הגון שכזה יש בעיית יושרה קשה או אינטרס זר, והוא לא רוצה שיגיעו לחקר האמת ושיג".

מירן מציע לתת את הדעת לזהותם של מובילי ההתנגדות ולזהות בהם רמטכ"לים לשעבר ובהווה, ראש השב"כ לשעבר ואחרים התומכים בועדת חקירה ממלכתית מסיבותיהם שלהם. בדבריו מזכיר מירן את משמעותה של ועדת חקירה הממלכתית, ועדה שהשופט יצחק עמית, "שנגדו יש חשדות ועד לא מזמן היה עבריין בניה, הוא שיקבע מי יהיה יו"ר הועדה ואת הרכב חברי הועדה".

בנוסף, אומר בועז מירן, יש לזכור כי "בית המשפט צריך בעצמו להיבדק על ידי הועדה לגבי כל מה שקשור למה שהוביל לשבעה באוקטובר, כמו ההתערבות שלו בנהלי פתיחה באש, כמו האמירה תוך כדי מלחמה שדלתו פתוחה בפני ארגוני "זכויות האדם" שהם ארגוני זכויות העזתים והחמאס שרצו להחליש אותנו. כל הדברים האלה צריכים גם הם להיבדק ולא יכול להיות שהוא יהיה זה שימנה את מי שאמורים לבדוק גם אותו".

"הקואליציה הציעה הצעה שוויוית של שלושה מהימין ושלושה מהשמאל עם משקיפים מהמשפחות שנפגעו משני הצדדים, בשקיפות מלאה כשהכול מצולם בזמן אמת וכשכל חבר ועדה יכול להעלות כל נושא וכולם חייבים להתייצב בפני הועדה שתהיה עם אותן סמכויות ועדת חקירה ממלכתית, כך שזו ועדה הוגנת עם אותן יכולות וכלים שיש לועדת חקירה ממלכתית, אז מי יכול להתנגד לזה?".

מירן מספר כי גם אותו מעסיקה השאלה לאן נעלם האינטרס הפשוט של כולנו, להגיע לחקר האמת באופן מיטבי. "הרי בשביל מה אנחנו רוצים את הועדה הזו? קודם כל כדי להגיע לחקר האמת וכדי שהמסקנות יהיו מקובלות על כל הציבור ולא רק יצביעו על אשמים. איך נעשה את זה אם צד אחד, מערכת המשפט, מזוהה פוליטית, ומצד שני ועדת חקירה שהממשלה תמנה לא תהיה מקובלת על החלק השני של העם. הפתרון הוא ועדת חקירה שוויונית לשני חלקי העם. אני לא מצליח להבין איך אדם ישר וכן עם עצמו יכול להתנגד לועדה שויונית שכזו? זה מראה שמי שלא רוצה את זה לא רוצה להגיע לחקר האמת".

לשאלתנו אם לתחושתו התקשורת מעניקה במה לעמדות כדוגמת אלה שלו, משיב מירן ואומר כי ברמה האישית אותו כבר לא שואלים. "יצאתי לעולם והכירו אותי כאח של חטוף, וכרגע נושא הועדה קשור לחטיפה כמו כל מי שנפגעו מהשבעה באוקטובר, אבל זה נחשב כקשר פחות ברור". זאת מעבר להבנה, גם שלו, שעמדת התקשורת רחוקה מזו שלו וממילא היא אינה מוצאת לנכון לפנות לתמוכי הועדה השוויונית על מנת שאלה יציגו את עמדתם.

עוד שאלנו את מירן אם הוא יכול להעריך את מה מבקשים מתנגדי הועדה השוויונית להסתיר, והוא משיב: "אם בג"ץ ממנה, אז (רוצים להסתיר) את חלקו של בג"ץ וההחלטות המשפטיות, ומעבר לכך את המעורבות של אנשי שלומם. יש כאן ארגון פשע שמורכב ממערכת המשפט, התקשורת, קפלן ועד רמות גבוהות. הם רוצים להגן על האנשים שלהם. אנחנו רואים איך הם נלחמו להגנת רונן בר ואיך ניסו להגן על הפצ"רית ועכשיו מגנים על היועמ"שית ומשבשים חקירות. את זה הם יעשו גם בועדת חקירה ממלכתית. בנוסף המטרה שלהם היא לפגוע בנתניהו ולהפיל הכול עליו. יש לו אשמה ואחריות אבל הוא לא היחיד וצריך לברר את אחריותם של כולם, אבל הם רוצים למקד הכול בו ולהפיל אותו, אם לא דרך המשפטים או דרך בחירות אז אולי בצורה הזו".