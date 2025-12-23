מזכיר הממשלה יוסי פוקס נאם בטקס שנערך בבית אל לרגל חתימת ההסכם לפינוי והעתקת בסיס חטמ"ר בנימין, והקמת שכונת מגורים חדשה בת 1,200 יחידות דיור.

בפתח דבריו הדגיש פוקס את היקף העשייה הממשלתית ביהודה ושומרון: "זכינו שהממשלה בראשות בנימין נתניהו, הממשלה הזאת בונה ומקדמת ההתיישבות ביהודה ושומרון יותר מכל ממשלה מאז שישים ושבע - הנתונים הם חד משמעיים".

בהמשך הוסיף: "ועל כך צריך להודות בראש ובראשונה כמובן לבורא עולם, אבל אני חושב שראש הממשלה נתניהו מנהיג ביד רמה גם את כל נושא ההתיישבות. מי שמוביל את זה מול לחצים אדירים גם מבחוץ וגם מבית זה ראש הממשלה".

פוקס התייחס לשינוי האסטרטגי שנוצר בעקבות המלחמה: "הימים שבהם מדינת ישראל הקטנה מגנה על עצמה רק מתוך גבולותיה חלפו - אין דרך לעשות את זה". לדבריו, כיום "יש לנו רצועות ביטחון גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה".

בהתייחסו ליישוב בית אל, אמר פוקס: "זה מקום מרכזי בהיסטוריה של עמנו. מה שראש המועצה עובר מול המערכות הבירוקרטיות - זה דבר שהיה מוביל כל ראש מועצה רגיל ושפוי לפרוש מהתפקיד שלו". הוא חיזק את שי אלון ואמר: "תמשיך לעשות חיל בעבודה שלך כראש מועצה".

עוד הדגיש פוקס את עמדת הממשלה: "המדיניות גם של הממשלה הזאת בראשות ראש הממשלה נתניהו היא התנגדות למדינה פלסטינית - זה חד משמעית". הוא הזכיר כי גם בטקסים רשמיים בארה"ב אמר הנשיא טראמפ ש"‏הוא מכבד את העמדה הזאת של ראש הממשלה נתניהו".

לקראת סיום התייחס לתרומתה הביטחונית של ההתיישבות: "מי שמבין שיהודה ושומרון זה השכפ"ץ הביטחוני של מדינת ישראל. מה היה קורה במרכז הארץ ובשרון אלמלא ההתיישבות ביהודה ושומרון על כל המערכת המעטפת הביטחונית שלה".

פוקס הוסיף כי "הצלחנו לבנות ולהסדיר 70 יישובים ביהודה ושומרון בתוך שלוש שנים, זה בניסי ניסים", והוסיף: "ראש הממשלה הסתכל על המפה והוא אמר: חסרים עוד מספר יישובים בבקעת הירדן, ובעזרת השם גם את זה נעשה".