ירושלים היא עיר של סיפורים. כל רחוב, כל אבן, כל פינה מספרת היסטוריה בת אלפי שנים. כשמבקרים בעיר כזו, הלינה עצמה יכולה להיות חלק מהחוויה ההיסטורית. המפגש עם העבר מתחיל כבר ברגע שנכנסים דרך דלת המלון, כשכל פרט אדריכלי מספר סיפור משלו.

כשבוחרים בית מלון בירושלים, חשוב לחפש מקום שלא רק מציע לינה נוחה, אלא מקום שמספר סיפור משלו ומהווה חלק מהמורשת העשירה של העיר.. בחירה במלון עם היסטוריה הופכת את החופשה לחוויה מעשירה שמחברת בין העבר להווה, ומאפשרת להרגיש חלק מהרצף ההיסטורי של העיר. זהו יותר מאשר מקום ללון - זו הזדמנות לחיות בתוך ההיסטוריה עצמה.

מלון הפאלאס ההיסטורי - יסוד לא שגרתי

וולדורף אסטוריה ירושלים נבנה על יסודותיו של מלון הפאלאס המפורסם, שהוקם בשנת 1929 ונחשב בשנות ה-30 לאחד ממלונות היוקרה המפוארים ביותר במזרח התיכון. המלון המקורי תוכנן על ידי האדריכל הטורקי נחאס ביי ונבנה ביוזמת המועצה המוסלמית העליונה. בניית המלון הושלמה תוך 13 חודשים בלבד, והוא היה המלון הראשון שנבנה מחוץ לחומות העיר העתיקה.

המבנה המקורי היה יצירת מופת אדריכלית - ארבע קומות המעוטרות בערבסקות מגולפות באבן, חלונות מקומרים, ואולם כניסה עם גרם מדרגות קולוסלי ועמודי שיש אדירים. מלון הפאלאס היה המלון הראשון בארץ עם מעליות ומתקני אינסטלציה מודרניים, והוא אירח אישים בולטים מכל העולם. העיצוב הפנימי שילב סגנון יווני-רומאי עם השפעות גוטיות, והמבנה הפך לסמל של יוקרה ופאר באזור כולו.

שימור והמשכיות - מהפאלאס לוולדורף אסטוריה

85 שנים לאחר הקמתו של מלון הפאלאס, נפתח וולדורף אסטוריה בבניין הייחודי. תכנון המלון המודרני נעשה בהתאם להמלצות תוכנית השימור של אגף השימור בעיריית ירושלים. כל חזית מלון הפאלאס שומרה ויסודותיה חוזקו, ובמקביל שוחזר גרם המדרגות הפנימי המקורי. השימור והבנייה ארכו 6 שנים, ובוצעו על ידי משרד פייגין אדריכלים. עיצוב הפנים בוצע על ידי המעצב התורכי סינאן קאפאדר.

העיצוב המודרני משלב אדריכלות רומית, גותית ועותמאנית - שילוב ייחודי שהופך את המלון למיוחד בעולם. בין הפריטים הבולטים: הכניסה המשוחזרת, חצר פנימית מקורה בתקרת זכוכית, ושעון ייחודי עם 4 פנים בספרות עבריות, יווניות, לטיניות ורומיות. המלון ממוקם ברחוב אגרון במרחק הליכה מהעיר העתיקה ובסמוך לממילא, ומציע 226 חדרים וסוויטות - הגדולים ביותר בירושלים. בחירה במלון עם היסטוריה כזו אינה רק על לינה - זו חוויה תרבותית מלאה שמחברת בין העבר, ההווה והעתיד של ירושלים.

מאז, מלון וולדורף אסטוריה ירושלים ממשיך את המסורת המפוארת של מלון הפאלאס המקורי, תוך שהוא מעניק לאורחיו חוויה שמשלבת היסטוריה עשירה עם יוקרה מודרנית ברמה עולמית. האורחים נהנים מחדרים וסוויטות מרווחים ומפוארים, ספא Guerlain Paris יוקרתי עם מתקנים מהשורה הראשונה, מסעדות גורמה כשרות, ושירות אישי של צוות קונסיירז' מקצועי.

המלון זכה לאורך השנים בפרסים יוקרתיים, ביניהם דירוג של Forbes, Travel + Leisure ו-Condé Nast Traveler, המעידים על רמת המצוינות שהוא מציע. מרגע ההגעה ועד העזיבה, אורחי וולדורף אסטוריה זוכים לחוויה ייחודית שמרגישה כמו מסע בזמן - מהעבר המפואר של שנות ה-30, דרך ההווה המודרני והיוקרתי, אל עתיד מלא בזיכרונות בלתי נשכחים. כשבוחרים בית מלון עם היסטוריה בירושלים, אתם לא רק מבקרים בעיר - אתם הופכים לחלק מהסיפור שלה.