יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, שוחח עם ערוץ 7 באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, והביע את תחושת הגאווה מההתקדמות בהחלת הריבונות בשומרון. "הריבונות הולכת ונבנית הלכה למעשה", אמר אוחנה, וציין את ההתחדשות וההחייאה של ההתיישבות היהודית בשומרון לאחר שנים רבות.

לדעה הרווחת לפיה 1967 הייתה שנה שבה התחיל ה"כיבוש", והבהיר: "אני אומר שב-67' הכיבוש הסתיים והאדמות הושבו לבעליהן". ח"כ אוחנה הדגיש את החשיבות להמשיך לבנות ולהתעצם בשומרון, והדגיש: "עלינו לשדר לעולם מסר חזק - אנחנו כאן כדי להישאר".

לסיום, יו"ר הכנסת ציין כי אף אם נראה דימיוני לעיתים שהעולם יקבל את המהלך, "אם ישראל תעמוד בעקשנות על עמדתה ותשדר מסר של עוצמה, בסופו של דבר העולם יתיישר עם עמדתה של מדינת ישראל".