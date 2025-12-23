בעוד שבועיים תעלה מכבי ת"א לשחק מול אחת מהקבוצות הטובות באירופה, ללא קהל.

אחרי שהוגרלה לשחק כך בשנתיים האחרונות, רחוק מהאולם הביתי שבתל אביב, בשל טבח השבעה באוקטובר ומלחמת 'התקומה', הפעם תשחק האלופה הישראלית מת"א ללא קהל בשל איומים של פעילים פרו-ערבים.

יהיה זה כאשר מכבי תתארח אצל ברצלונה במסגרת המחזור ה-20 של מפעל היורוליג היוקרתי, בתאריך 6 בינואר.

המשחק שיתקיים ב'פלאו בלאוגרנה', הוכרז רשמית כ"משחק בסיכון גבוה" על ידי הוועדה הממלכתית למאבק באלימות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט בספרד ובשל כך הוחלט לקיימו ללא קהל בכלל.

בברצלונה אמרו כי ההחלטה לקיים את המשחק ללא קהל, התקבלה לארח הערכת מצב ובמטרה להבטיח את שלומם של השחקנים ואנשי הצוות של המועדון הצהוב מת"א, וכן את קיומו התקין של המשחק, כאשר שם חוששים כי פעילים פרו-ערבים יגרמו לפגיעה פיזית במכבי ת"א ולנזק כספי לברצלונה.

אך הפעילים הפרו-ערבים לא מסתפקים רק בקיום המשחק ללא קהל, אלא דורשים את ביטול המשחק עצמו.

אמש הגישו 3 מפלגות קיצוניות בקטאלוניה, בקשה לביטול המשחק מול האלופה מת"א. בבקשתם לפרלמנט הקטאלוני, קראו המפלגות הקיצוניות לביטול המשחק בשל העובדה כי "מדינת ישראל עושה שימוש בספורט כ"כלי לנורמליזציה מוסדית" בזמן שמתבצעים פשעי מלחמה נגד העם הפלסטיני".

"הדבר היחיד שהוא באמת בסיכון גבוה הוא משחק מול קבוצה שמייצגת מדינה שמבצעת ג'נוסייד", אמר במסיבת עיתונאים בפרלמנט עלי סמסון, נציג הקואליציה "די לשותפות עם ישראל". עוד קרא סמסון לקיים מחאה ביום המשחק תחת הסיסמה: "כדורסל כן, ג'נוסייד לא".

זו לא הפעם הראשונה בה ברצלונה מוזכרת השנה כמי שמפלה לרעה ישראליים, כשבחודש אוקטובר האחרון לא אפשרה ברצלונה להפועל ירושלים להתאמן באולמה הביתי לפני משחקה מול מנרסה ועיריית העיר אף הודיעה מוקדם יותר השנה על ניתוק הקשרים עם ישראל. התגובה הישראלית תהיה על הפרקט?