השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שוחחה עם ערוץ 7 באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות היהודית בשומרון, והדגישה את חשיבות השומרון כ"חגורה ביטחונית" של מדינת ישראל.

סילמן ציינה כי ההתיישבות בשומרון מהווה התגשמות של חזון הנביאים, אך הדגישה כי על אף ההישגים, עדיין אין ריבונות מלאה באזור. "המשימה הבאה היא לעלות לקומה הבאה - החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון - ובבקעת הירדן".

השרה לא שכחה גם את תחום המורשת והסביבה, וציינה כי משרד להגנת הסביבה משקיע בהחייאת אתרי המורשת היהודית, כמו סבסטיה, ויצירת אתרים וגנים לאומיים נוספים. כמו כן, השרה הדגישה את המאבק בתופעות פיראטיות ביהודה ושומרון, כמו גריטת רכבים, מחצבות לא חוקיות ושפכים הפיראטיים, אשר לדעתה יש להתייחס אליהם כאל "טרור של ממש".

לסיום, השרה סילמן עדכנה כי המשרד להגנת הסביבה השקיע למעלה מ-40 מיליון שקל באשכול יהודה ושומרון, במטרה להפרות את האזור ולשפר את המתקנים סביבתיים, כולל טיפול בפסולת. "המשימה היא להחיל ריבונות סביבתית ביהודה ושומרון", סיכמה.