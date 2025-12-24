ח"כ יולי אדלשטיין שוחח עם ערוץ 7 באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנים להתיישבות בשומרון ואמר כי התפתחות היישובים היא נס של ממש.

"אני מתקשה להאמין שעברו כבר 50 שנים. אם אנחנו משווים את המצב של היום למה שהיה לפני 35 ו-40 שנה, אי אפשר להאמין שהגענו למציאות של היום", אומר אדלשטיין.

ח"כ אדלשטיין ציין גם את ההישג בביטול ההתנתקות בצפון השומרון. "חשבנו שאיבדנו את צפון השומרון - והנה הוא חוזר".

בנוגע לעתיד ההתיישבות באזור, ח"כ אדלשטיין אמר כי הוא מתחיל להאמין במלוא הרצינות בכך שניתן להגיע למיליון תושבים בשומרון. "בעזרת השם נגיע ליעד הזה והרבה לפני שנחגוג 100 שנים להתיישבות".

הוא גם התייחס לחשיבות ביטחון המתיישבים, במיוחד לזוגות צעירים המתלבטים אם להגיע לשומרון. "חוץ מהיופי, ההון האנושי והחינוך, אנחנו צריכים לתת גם ביטחון. החלת הריבונות תביא בהירות מדינית - זה שלנו וזה יישאר שלנו".