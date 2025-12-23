שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, שוחחה עם ערוץ 7 באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, והדגישה את המחויבות להמשך הרחבת הריבונות וההתיישבות באזור. "מאוד מרגש להיות בחגיגות היובל של ההתיישבות בשומרון", אמרה השרה, והוסיפה כי הממשלה פועלת להכשיר יישובים חדשים ולטפל ביישובים הקיימים.

גמליאל ציינה את החשיבות בהשגת ריבונות דה פקטו בשומרון, תוך הדגשה כי זו הייתה "הזכות הגדולה" עבור מי שהצביע נגד ההתנתקות. "אני מברכת שבעזרת השם כל שנה נבוא ונפרח עם כמות יישובים גדולה ומתרבה", אמרה.

בנוגע לדרישות מממשלת ישראל, השרה גמליאל הדגישה את הצורך בהמשך הפיתוח ובבניית תשתיות חדשות בשומרון, במיוחד כבישים ופרויקטים בתחום החינוך והדיגיטל.