מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שלישי) דוח ביקורת נרחב לבחינת אפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים.

בדוח מצוין כי קיימים ליקויים חמורים בתפעול, באבטחה, ובביצוע החלטות ממשלה לאורך שנים. מטרת הדוח הייתה לבדוק את רמת המוכנות המבצעית של הגורמים האחראים, בעיקר על רקע אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

המבקר מציין כי מתוך כמה מאות ק"מ של תוואי קו התפר, רק 61% כוללים מכשול, כאשר באזורים אחרים קיימות פרצות המאפשרות תנועה חופשית לפלסטינים ללא בידוק. כך למשל, ב-11 ק"מ בתוואי אחד, וב-6 ק"מ בתוואי אחר, אין כלל מכשול, דבר המעלה סיכון משמעותי לחדירת מפגעים.

ליקויים נוספים שנמצאו כוללים היעדר תפיסת הפעלה מוסדרת למעברים, אי-מימוש החלטות ממשלה מרכזיות בנוגע לאזרוח המעברים, והעדר מענה הולם מצד השב"כ להנחיה מקצועית. חרף החלטת ראש הממשלה כבר ב-2005, עד היום לא אוזרח ולו מעבר אחד בגזרת עוטף ירושלים.

הדוח מדגיש כי המשטרה פועלת מזה 20 שנה ללא תפיסת הפעלה מוסדרת, וכי הפיקוד במעברים אינו קבוע. מתוך 16 מעברים, רק שניים מנוהלים על ידי מפקדים שהוסמכו לכך. המבקר מזהיר כי מצב זה יוצר פערים חמורים באבטחה ובתיאום בין כוחות צה"ל, המשטרה, מג"ב והמאבטחים האזרחיים.

במישור המבצעי, צוין בדוח כי כוחות מג"ב הוסטו ממשימות ביטחון שוטף בגזרה לטובת משימות אחרות, באופן שפוגע במענה לאורך קו התפר. בנוסף, פערי דיווח בין צה"ל למשטרה על אירועי הסתננות מצביעים על מענה חלקי ולא מתואם.

עוד עולה מהביקורת כי קיימים פערים בתשתיות, איוש חסר של כוח אדם, ליקויים באמצעי הבידוק, וכשלים בתיאום בין משרדי הממשלה. לדוגמה, פתיחת כביש השיקוע במעבר קלנדיה עוכבה בשל מחלוקות בין משרד התחבורה למשטרה.

בין המלצות המבקר: השלמת תוכנית אזרוח המעברים, קביעת תפיסת הפעלה למשטרה, שיפור שיתוף המידע המודיעיני בין כלל הגורמים, והקמה מיידית של מכשולים באזורים בהם קיימות פתחות. כמו כן, נדרשת בחינה מחודשת של תוואי המכשול בהתאם לאיומים העדכניים.

תנועת רגבים הגיבה לדוח: "דו"ח מבקר המדינה העוסק בתרחיש 07.10 בעוטף ירושלים, מבורך, אך מתעסק בטפל. קו המגע לעולם ייפרץ. אין טעם לדוש בתוואי הגדר, עיצובה, אבטחתה ובעיבוייה. מדי יום חוצים את הגדר עשרות ומאות מערביי יו"ש. גם הגדר היקרה והבטוחה ביותר שנבנתה בדרום הארץ, נפרצה על ידי מחבלים בכפכפים ברגע אחד.

הטרור לא מתחיל מהגדר. הוא מתחיל מהחינוך, מנסיגה ישראלית מהמרחב, מהמרחק הכפוי, מהסכמים לא רלוונטיים ומחוסר נוכחות ואכיפה שמובילה להשתלטות פראית של בנייה בלתי חוקית שמסכנת אסטרטגית את מדינת ישראל. הטרור מתבסס בהיעדר תפיסת בטחון לאומי, מהניסיון לסתום פרצות במקום לטפל בשיטפון. בעוטף ירושלים כמו בכל מקום - היאחזות ושליטה בשטח, נוכחות צבאית ואזרחית התיישבות ומשילות הם הפתרונות היחידים למציאות בטחונית מסוכנת".