הנאום של סמוטריץ' באירוע דוברות המועצה האזורית בנימין

בטקס שנערך היום (שלישי) בשער בנימין, הושלם מעבר היסטורי: יחידות השירות של המנהל האזרחי יצאו לראשונה מתחומי בסיס אוגדת איו"ש, ועברו למבנה אזרחי קבוע סמוך לבניין מועצת בנימין - בלב המרכז האזרחי באזור התעשייה שער בנימין.

המהלך מהווה שלב מרכזי בתוכנית רחבה שמוביל שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', בתיאום עם ראש מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ וראשי רשויות נוספים. במסגרתו מופרדים השירותים האזרחיים מהמערכת הצבאית, והמנהל האזרחי מתחיל לפעול במתכונת שירות אזרחי מלאה.

הצעד ממשיך שורת פעולות שביצע השר סמוטריץ' מאז הקמת הממשלה, ובהן מינוי הלל רוט כסגן אזרחי לראש המנהל האזרחי, והעברת סמכויות ממשרד הביטחון למנהלת ההתיישבות שבראשות יהודה אליהו.

באירוע השתתפו השר סמוטריץ', ישראל גנץ, ראש המנהל האזרחי תא"ל הישאם איברהים וראש מנהלת ההתיישבות יהודה אליהו.

השר סמוטריץ' הצהיר בטקס, "אנחנו עושים היסטוריה ומוציאים את המרכיבים האזרחיים של המינהל אל משכן אזרחי, כאן במתחם שער בנימין. מעתה, תושב שיבקש לקבל שירות יגיע למשרד ממשלתי - ולא לבסיס צבאי. צבא לא צריך לנהל חיים אזרחיים".

הוא פנה לראש הממשלה ואמר, "אתה יוצא לביקור מדיני חשוב אצל ידידתנו הגדולה ביותר, ארצות הברית, ולפגישה עם הנשיא טראמפ. לצד המחויבות שלנו להכריע בכל זירות הלחימה, מחויבות שאין עליה פשרות אתה מוכרח לשוב מהביקור הזה עם ריבונות דה־יורה. בשלוש השנים האחרונות אנחנו מקדמים ריבונות דה־פקטו: בונים, מיישבים, מאשרים, מסדירים 69 יישובים, מקימים חוות, מכריזים על אדמות מדינה ומבצעים עבודת מטה סדורה להחלת הריבונות. אבל ללא החלטה רשמית על החלת ריבונות ביהודה ושומרון - אנחנו עלולים להחמיץ הזדמנות היסטורית. זה היה הנשיא טראמפ שתיאר את ישראל כ”קצה של עט” והדגיש את מחויבותו לגבולות בני הגנה. יהודה ושומרון הם רצועת הביטחון של מדינת ישראל כולה, ואין אדם אחראי שחושב שניתן לנטוש אותה ולהותירה בידי אויבינו. אנחנו מתפללים להצלחתך בביקור הזה ומצפים לריבונות".

לדבריו, "לא ירחק היום ובעזרת השם המבנה הזה יתן שירותי ממשלה גם להתיישבות בחבל עזה. אני מנחה את מנהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר לאתר עד מבנה לפתיחת סניף דרומי כדי שתושבי ההתיישבות שתתחדש בעזה לא יצטרכו לנסוע עד כאן".

גנץ אמר, "מי שחולם על ריבונות רואה אותה היום, דה פקטו בלב בנימין, עדיין לצערנו לא על הנייר, אך כן במציאות. אנחנו לא רק מדברים על ריבונות, אנחנו בונים אותה, קומה אחרי קומה. זהו יום היסטורי, יום שבו אנו עושים צעד ראשון להפרדה בין הצבא והמלחמה בטרור לבין הטיפול באזרחים. הבניין הזה הוא הרבה יותר ממבנה, זה שער בנימין, שער לעתיד. מכאן יוצאת הבשורה של בנייה, של התיישבות, של אחריות אזרחית ושל ריבונות. אני רוצה להודות לשר בצלאל סמוטריץ', שבשנים האחרונות מוביל שינוי עצום ביהודה ושומרון ומשרטט לדורות הבאים את הדרך להתיישבות, לפיתוח ולחיזוק ביטחון המדינה".