הרב דוד צדוק, המכהן בפועל כרב המושב אורה מזה כשבע שנים מתוקף בחירתו כחוק, עתר לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בדרישה לצו מניעה זמני שיאסור על המשרד לשירותי דת והמועצה האזורית מטה יהודה לקדם מינויים ותקנים לרבני יישובים בתחומי המועצה, עד להסדרת מעמדו ותקן משרתו.

בעתירה שהוגשה באמצעות בא כוחו, עו"ד ד"ר ירון קטן, טוען הרב צדוק כי המשיבים הפרו התחייבות שניתנה בהליך קודם שהתנהל לפני כחודשיים בפני בית הדין. לדבריו, בדיון שנערך לפני כחודשיים התחייבו נציגי המשרד לשירותי דת, בהסכמה ולבקשת בית הדין, לנהל עמו שיח מיידי ומהיר בנוגע להסדרת מעמדו כרב היישוב אורה - אך בפועל, הדבר לא קרה.

לדבריו, מאז מחיקת ההליך הקודם בהסכמה, התחייבות זו לא יושמה: פניותיו נדחו, תגובות כמעט ולא התקבלו, ובמקביל התפרסם קול קורא חדש לתקני רבנים - לרבות במועצה האזורית מטה יהודה - ללא כל התחשבות במעמדו.

"אי ההכרה בבחירתי כרב היישוב, שנעשתה כדין בשנת 2018, פוגעת בי אישית, אך גם בקהילה כולה. מדובר בעוול של שנים", אומר הרב צדוק.

הרב צדוק משרת את תושבי האזור כבר שנים רבות, כאשר לפני כן, במשך למעלה מארבעים שנה, לא פעל רב קבוע בחבל ההר - המושבים אורה, עמינדב ואבן ספיר. מאז הגיעו לאזור, הוא פועל בשירותי הדת בכל צמתי החיים - שמחות, אבלות, שיעורי תורה, ביקורי חולים, הדרכות, טקסים וניהול בית העלמין. כל זאת בהתנדבות מלאה, כולל בדיקות מזוזות ותפילין.

לדבריו, רבים מהתושבים רואים בו דמות רבנית ואישית קרובה, ולא אחת הוא מקבל פניות אישיות בכל שעות היממה. "יש לי טלפונים והודעות גם באמצע הלילה. אנשים פונים אליי כתחליף לפסיכולוג. הם מרגישים נוח יותר לשבת במשרד של הרב מאשר על כורסת הפסיכולוג", הוא אומר.

אחת הדוגמאות שהוא מציין בגאווה היא תמיכתו במשפחה שביקשה לקבור את כלבם האהוב. "זה אולי נשמע שולי, אבל להם זה היה עולם ומלואו", הוא מציין.

מעבר לשירות הרבני, מציין הרב צדוק גם את מצבה הרפואי המורכב של בתו הקטנה, הסובלת מנכות קשה של למעלה מ-200%. "למרות כל האתגרים האישיים, המשכתי לשרת את הציבור 24/7 - מתוך תחושת שליחות עמוקה", הוא אומר.

במסגרת הבקשה מבקש הרב צדוק שבית הדין יוציא צו מניעה זמני שיאסור על פרסום או קידום של קול קורא למינוי רבנים בתחומי המועצה האזורית מטה יהודה, כל עוד לא הוסדר מעמדו. לצד זאת, הוא דורש כי בית הדין יורה למשיבים לקיים עמו שיח מיידי ורציף בנוגע להסדרת תפקידו - בהתאם להתחייבות שניתנה בהליך הקודם. לחלופין, מתבקש בית הדין להפעיל את שיקול דעתו ולפסוק כל סעד אחר שייראה לנכון בנסיבות המקרה.

במקביל, במסגרת ההליך הקודם, הגיש הרב צדוק תביעה עיקרית בה דרש פסק דין הצהרתי שיאשר את מינויו כרב היישוב אורה משנת 2018, תשלום רטרואקטיבי של שכר בגובה מוערך של 588,000 ש"ח (על בסיס שכר חודשי של 7,000 ש"ח), וכן פיצוי בגין עוגמת נפש והוצאות נוספות בסך 100,000 ש"ח. בנוסף, דרש לחייב את המדינה והמועצה האזורית בשכר טרחת עורך דינו.

לדברי עו"ד קטן, "אין מקום לכך שמי שנבחר כחוק לתפקיד ציבורי ימצא את עצמו מודר מהכרה, מהזדמנויות, ומהשכר המגיע לו - רק בשל סחבת בירוקרטית או שיקולים בלתי ברורים".