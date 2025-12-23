ביום חמישי האחרון אותרו שרידי עצמות בעין חוד על ידי צוות מגנוס איתור וחילוץ, במרחק של כ-600 מטרים מהמקום שבו נמצא רכבו של איתמר שלזינגר, שנעדר מאז ספטמבר 2023.

לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית, זוהו השרידים כשרידיו של שלזינגר, בן 33 מרמת גן.

ב-21 בספטמבר 2023 יצא שלזינגר לטייל באזור הרי הכרמל. הוא הגיע לחיפה, המשיך דרומה, ופנה בזכרון יעקב לכיוון עין חוד, כפר ערבי בהרי הכרמל.

לדברי אמו, הוא פגע קלות בעובר אורח, המשיך בנסיעה, ולא הצליח לצאת מהכפר לאחר שנתקל בשער סגור וכנראה שניסה לפרוץ את השער הפנימי של הכפר - והתהפך. באותו ערב פנתה המשפחה למשטרה לאחר שקיבלה הודעה על רכב נטוש הרשום על שמם.

לפי דיווח ב'ynet', צוות מגנוס ניהל את החקירה תוך תשאול, מיפוי וניתוח נתונים. במאי 2024 התקיים יום סריקות משותף עם המשטרה, אך ללא תוצאות. כעת, לאחר סריקה בתא שטח נוסף, אותרו השרידים.