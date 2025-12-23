דינה ישורון, הנמנית על מייסדי היישוב שבי שומרון, השתתפה באירוע הלאומי לציון 50 שנות התיישבות בשומרון, ושוחהה עם ערוץ 7 על שנות ההתיישבות הראשונות ועל הדור הצעיר שממשיך את הדרך.

"זה אירוע משמח ביותר, סיבה למסיבה ענקית. זה אחד הדברים המרגשים ביותר, לראות איפה היינו ולאן הגענו אחרי 50 שנה. לא ייאמן שהדור הצעיר לקח את הערכים שלנו, הכפיל, שילש וריבע אותם, הרבה יותר ממה שאנחנו עשינו. חשבנו שאנחנו עושים מעשה חלוצי והתיישבותי וכעת יש מי שממשיכים את דרכנו. כל הנכדים שלי בחוות, מתיישבים, משרתים ביחידות הכי קרביות בצבא, רק לתת כמה שאפשר".

על הימים הראשונים של ההתיישבות בשבי שומרון מספרת ישורון: "כשבאנו, לא חשבנו על העתיד ועל החזון. גרנו באשקוביות, בדיוק מינימליסטי, בלי כבישים ועם בוץ בין הבתים. לאט לאט, עם השנים, ראינו איך ההתיישבות מתרחבת, ואיך החזון של ראש המועצה שלנו, להביא מיליון תושבים לשומרון, קורם עור וגידים. זה לא ייאמן".