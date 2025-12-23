שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם היום (שלישי) על צו המעלה את תקרת הפטור ממע"מ על קניות מחו"ל מ-75 דולר ל-150 דולר.

המהלך נועד להוזיל את יוקר המחיה עבור הצרכן הישראלי ולהגביר את התחרות מול השוק המקומי, בתקווה שיביא לירידת מחירים גם בחנויות בארץ.

"יכול להיות כאן זול", אמר סמוטריץ' במהלך החתימה על הצו, והוסיף כי המטרה היא להיאבק במונופולים הגדולים בשוק ולחייב אותם להתחרות בצורה הוגנת.

בעלי עסקים קטנים, אשר התנגדו להעלאת רף הפטור, הפגינו היום מול משרד האוצר במחאה על המהלך. הם טוענים כי צעד זה יפגע בהם ויגדיל את התחרות לא הוגנת מול העסקים המקומיים. בנוסף, קמעונאים וסוחרים ישראלים צפויים לעתור לבג"ץ בעקבות הצו החדש.

למרות התנגדותם של בעלי העסקים, משרד האוצר טוען כי הצעד נועד לטובת הצרכן ולצמצום פערי מחירים בין מחירי הייבוא והמחירים המקומיים.