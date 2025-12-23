פרס ז’בוטינסקי לתקשורת לשנת תשפ"ו הוענק לפרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, כאות הוקרה על תרומתו רבת השנים לשיח הציבורי בישראל, לחופש הביטוי ולתקשורת אמיצה ובלתי מתפשרת.

את הפרס העניק מנכ"ל ההנהגה העולמית של בית"ר, יגאל ברנד, במסגרת ועידת ז’בוטינסקי השנתית שנערכת ביום (שלישי) בכפר המכבייה.

בנימוקים למתן הפרס צוין כי "ברדוגו, מן הבולטים והוותיקים באנשי התקשורת בישראל, ינק את ערכיו של זאב ז’בוטינסקי מבית אביו והיה פעיל בתנועת בית"ר בצעירותו. בעשור האחרון הוא ניצב בעקביות מול גלי דה לגיטימציה קשים, על רקע עמדותיו ועמדות המחנה הלאומי, וממשיך להשמיע קול עצמאי, ברור ולעיתים גם בודד, המחויב לאמת התקשורתית ולציבור הישראלי. במציאות תקשורתית רוויית לחצים, שבה גישות פרוגרסיביות פוגעות הלכה למעשה בחיילי צה"ל ובמדינת ישראל, הפך ברדוגו עבור רבים למצפן ערכי ותקשורתי - הקורא לעשיית צדק, לשמירה על ערכי הלאום ולעמידה נחושה מאחורי חיילי צה"ל ואזרחי ישראל.

לצד ההדהוד הציבורי הרחב לו הוא זוכה, מתמודד ברדוגו זה שנים עם מסעות הכפשה מתוזמרים מצד מילייה תקשורתי מאורגן וממומן, המבקש לפגוע בו, בעמדותיו ובקו הערכי שהוא מייצג. חרף זאת, הוא ממשיך למלא בעקביות ובנחישות את שליחותו הציבורית ולשמש קול עבור מאות אלפי ישראלים שאינם זוכים לייצוג הוגן בזירה התקשורתית".

ברנד אמר במהלך הטקס: "אנו גאים להעניק פרס תקשורת לאנשי תקשורת שמחזקים בעקביות את הערכים הלאומיים והציוניים, ושאינם חוששים להשמיע קול ברור גם כשהוא אינו נוח או פופולרי. פרס ז’בוטינסקי לתקשורת, המוענק השנה בפעם השלישית, הפך בתוך זמן קצר לאבן דרך של הוקרה לתקשורת אמיצה וערכית. יעקב ברדוגו מגלם בעשייתו התקשורתית את ערכיו של ז’בוטינסקי - יושר, אומץ אזרחי ונאמנות עמוקה למדינת ישראל ולחיילי צה"ל".

יעקב ברדוגו הוסיף "אני גאה להיות שופר של ציבור ענק שעד לא מזמן התקשורת הייתה משתיק הקול שלו. עיתונות אמיצה היא קו ההגנה הראשון של חופש הביטוי, של הוויכוח הציבורי ושל הדמוקרטיה. הרייטינג הוא לא רק תחרות פופולריות - זו הצבעה, זו בחירה ערכית של הציבור".