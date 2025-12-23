תא"ל במיל' עופר וינטר אומר הערב (שלישי) כי בעוד ישראל דוברת שפה של שלום, הפלסטינים מעוניינים בהשמדתה, אך הישראלים מסרבים להקשיב.

"החזון שלנו הוא לשלום, אנחנו עם השלום, ואנחנו נמשיך לרצות שלום. הבעיה היא שאנחנו שומעים ולא מקשיבים להם. אני מאמין לערבים. אחמד טיבי עומד ואומר שהם הצלע השלישית במאבק. אני מאמין לערביי יפו שאומרים שברוח ובדם נפדה את יפו. ואני מאמין גם לרשות הפלסטינית, למרות שהם לובשים חליפות, הם רוצים שלא נהיה כאן", אמר וינטר בועידת ז'בוטינסקי.

הוא טען כי ישראל נתנה תקווה לפלסטינים במהלך המלחמה - במקום לגדוע אותה. "מי נתן את התקווה לערבים בעזה?", שאל, והסביר כי המושג "היום שאחרי" היה בשיח המלחמה, אבל לדעתו, הפיח תקוות בפלסטינים. "אמרנו להם כל הזמן - תחזיקו עוד קצת", אמר וינטר, והוסיף כי כאשר התקווה תיגמר, כפי שציין ז'בוטינסקי, "הם יהגרו מפה".

וינטר הביע את תקוותו כי ישראל לא פספסה את ההזדמנות שהתקבלה מנשיא ארה"ב, וקרא לפעול באופן חד משמעי: "בעזה לא צריך להשאיר כלום", אמר. "צריך לשלוח אותם מפה, צריך לגמור את התקווה שלהם ולומר באופן ברור: לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית".