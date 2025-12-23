באירוע היובל לשומרון: מחווה לראשי המועצה לדורותיהם אסף קליין; סטילס: רועי חדי

בהיכל התרבות באריאל התקיים אמש (שני) האירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, במלאת 50 שנה לעלייה ההיסטורית לסבסטיה של גרעין אלון מורה שהביא להקמת ההתיישבות ביו"ש.

באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרת התחבורה מירי רגב, שר התפוצות עמיחי שקלי, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וח"כ יולי אדלשטיין.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הזמין את ראשי מועצת שומרון לשעבר, לעלות לבמה והעניק להם זר פרחים, תעודת הוקרה ושי - כהוקרה על תרומתם רבת השנים לבניין השומרון ולהתיישבות היהודית בו ואמר: "אני מבקש להודות בשם כל עם ישראל וגם אישית כתלמיד חבר, להודות לראשי המועצה האזורית שומרון לדורותיהם, שבנו את השומרון במסירות נפש והעניקו יסודות חזקים ואדירים לכל העשייה של המועצה האזורית שומרון, ביישובי השומרון לאורך השנים".

בני קצובר, ראש מועצת שומרון בשנים 1981-1993 ומראשי גוש אמונים אמר: "לפני 50 שנה פרצנו את הדרך לשומרון בהשראת הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, במאבק על זכותם וחובתם של יהודים להתיישב כאן. ממספר מצומצם של יהודים הגענו ללמעלה מחצי מיליון, בדרך למיליון, וזה התנאי לריבונות. המפעל הזה נמשך היום בתנופה גדולה, וברוך ה' גם בזכות הנהגת המועצה כיום. כאן בשומרון הזכרנו את יוסי דגן ובצדק, בתנופה רבה, והוא ממשיך ומרחיב את המפעל האדיר של ההתיישבות".

מאיר הרנוי, ראש המועצה הראשון (1979-1981) הוסיף "כל אחד בדורו עשה את מה שיכול היה. נאבקנו בתוך הארץ ובעד העשייה, אבל יוסי דגן הוא ראש מועצה שפתח את השומרון בפני כל העולם. זה לא היה קודם לכן, ומגיע לו יישר כוח גדול. היום אין בעולם, באמריקה וכו' מי שלא מכיר את השומרון, ויש רבים שגם תומכים".

אריה עופרי, ראש מועצת שומרון בשנים 1993-1997, ציין "היתה לי הזכות להיות גם הסגן של מאיר הרנוי, אבל קרוב לשלוש עשרה שנה הסגן של בני קצובר, מורי ורבי. אני רוצה לומר משפט אחד שחרוט בזיכרוני, מה שבני אמר לי תמיד: 'מה שאפשר לעשות היום, עושים היום, כי מחר אולי לא נצליח לעשות'. אז ברוך ה', עשינו הרבה. אתה מסתובב הערב עם כוחות שמחה ונחת באמת לראות את הדור הצעיר, ולראות את ראש המועצה יוסי דגן, ממשיך את דרכנו. נעלה ונצליח".

גרשון מסיקה, ראש מועצת שומרון בשנים 2007-2015 ציין "אני תמיד אומר, שראשי מועצות זה מירוץ שליחים, שכל אחד משתדל להביא את המקל כמה שיותר מהר, כמה שיותר רחוק. אבל באמת אני רוצה להודות שיוסי דגן הוביל את המקל הכי רחוק והכי מהר. יישר כוח".

בנצי ליברמן, ראש מועצת שומרון בשנים 1997-2007, שנבצר ממנו מלהגיע לאירוע, שלח ברכה בה כתב: "מוסר את אהבתי וברכתי חזק ואמץ לכל השותפים והשותפות בבניין ארץ ישראל".

"אני מודה למורינו ורבותינו, ראשי המועצות לדורותיהם, על ההשראה, הליווי והסיוע המתמשך. תודה למפקדי צה"ל, למייסדי גרעין אלון מורה וגוש אמונים, לחבריי ראשי הרשויות מהשומרון, ולאוריה אשתי היקרה - השותפה הכי טובה שיכולה להיות. ותודה לכם תושבי השומרון על הזכות לשרת אתכם, להילחם יחד, ובעזרת ה' לנצח יחד, להביא מיליון תושבים לשומרון וריבונות מלאה", סיכם ראש המועצה דגן.