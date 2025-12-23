פעילי מטה "צדק לעמירם" מקיימים הערב (שלישי) כנס בשידור חי במלאות עשור לעינויים ולמעצרו של עמירם בן אוליאל שהורשע בפרשת דומא לאחר שעבר עינויים קשים בשב"כ.

בכנס יחשפו חברי המטה את העוולות שנעשו בחקירת הפרשה והסתירות הרבות בתיק המוכיחות כי עמירם אינו הרוצח.

בכנס משתתפים העיתונאי אראל סגל, עו"ד אשר אוחיון אשר ייצג את עמירם בהליך בבית המשפט המחוזי, הסופר ארנון איתיאל וד"ר יוסף זוהר - חוקר ומרצה למשפט פלילי אשר הואשם בהאשמת שווא בתיק רצח וניצל מהרשעה.

ממטה 'צדק לעמירם' נמסר: "אחרי עשור בו אדם חף מפשע יושב במאסר הגיע הזמן לחשוף את האמת. בכנס נפרק שלב אחר שלב את 'תיק דומא' ונחשוף כיצד רשויות האכיפה התעלמו מהסתירות הרבות בתיק ודחפו בכל כוחן להרשעתו של עמירם תחת עינויים קשים".