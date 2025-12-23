אחמד שוכר, קצין בכיר לשעבר במנגנון הביטחון הכללי הלבנוני, נעלם לפני חמישה ימים לאחר ביקור בעיירה נבי שית שבצפון בקעא בלבנון.

לפי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, הרשויות בלבנון חוקרות חשד לפיו שוכר נחטף על ידי המוסד הישראלי.

לפי הדיווחים, חקירות מודיעיניות העלו סברה כי שוכר "נפל קורבן למבצע משיכה מתוחכם", שבמסגרתו פותה להגיע לאזור שממנו נעלם. שוכר נחשב לחשוד בקשרים לעסקת חטיפתו של הנווט הישראלי רון ארד בשנת 1986 בדרום לבנון.

המשטרה הלבנונית מסרה כי לא נמצאו ראיות או ממצאים טכנולוגיים כלשהם המעידים על הימצאותו של שוכר בשטח לבנון, מה שמחזק את ההשערה בדבר חטיפתו האפשרית לישראל.

בנוסף, חקירות ראשוניות העלו כי שני אזרחים שוודים, שאחד מהם ממוצא לבנוני, שהו במדינה בימים הסמוכים להיעלמותו של שוכר, ואחד מהם אף עזב את לבנון ביום ההיעלמות.

הוא אחיו של חסן שוכר, פעיל חיזבאללה שחוסל בשנת 1988 במבצע "חוק וסדר" של צה"ל, אשר במהלכו פשטו כוחות צה"ל על תשתיות חיזבאללה וארגונים נוספים. עוד צוין כי שוכר הוא קרוב משפחה של פואד שוכר, רמטכ"ל חיזבאללה שחוסל בתקיפה ישראלית לפני כשנה וחצי.