ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשות ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) קיימה היום (שלישי) דיון דחוף במצוקת המיגון והיעדר פתרונות פינוי-בינוי בשכונת הדר בחיפה.

הדיון התקיים במסגרת הליך דיון מהיר לבקשת ח"כ מאיר פרוש וקבוצת חברי כנסת. את מצוקת התושבים הציג חבר מועצת העיר חיפה וחבר ועדת תכנון ובנייה, אברהם שטרן.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יצחק קרויזר, אמר בדיון: "שכונת הדר בחיפה מאוד מאתגרת ולא כדאית ליזמים כדי לבצע שם פרויקטים של התחדשות עירונית.

"הנתונים מדאיגים מאוד - 95% מהמבנים בשכונה ללא מיגון, 80% מהתושבים בשכונה מבוגרים וילדים בסוציו-אקונומי נמוך. זו אוכלוסייה שלא יכולה להרשות לעצמה שיפוץ ובינוי, אלא היא צריכה סיוע שידחוף אותה מבחוץ. אני מבקש להקים צוות שיחבר בתוכו את כל הגורמים הרלוונטיים".

יוזם הדיון, ח"כ מאיר פרוש, אמר: "אני נמצא כאן היום כדי להביא את זעקת התושבים האלו. המצב הוא שכמעט בכל השכונות בחיפה יש תנופה של התחדשות עירונית, רק שכונת הדר נותרת מאחור. מדובר על 40 אלף תושבים שחשים איום קיומי, ואין פתרון כרגע. אני קורא מכאן לכל הגורמים הרלוונטיים להיכנס לעובי הקורה ולמצוא פתרון".

ח"כ אכרם חסון הזהיר: "אם חס וחלילה יקרה משהו בארץ, חיפה תקבל את המכה הקשה ביותר. אם תהיה רעידת אדמה - גם הדר וגם כל השכונות הישנות שלא קיבלו מיגון ולא קיבלו תמיכה, בוודאי שיקרסו בהתחלה וזה יביא לאסונות. אנחנו חברי הכנסת חייבים לתת את הדעת על הנושא הזה. אני מוכן להיות חלק מהפתרון, לשבת עם כולם ולקדם את הנושאים".

חבר מועצת העיר חיפה, אברהם שטרן, אמר: "אני קורא פה ליו"ר הוועדה להיכנס לעובי הקורה. מדובר פה בהצלת נפשות ממש, ואני מקווה שזו רק קריאת השכמה ובעזרת ה' לא יקרה שום דבר. אנחנו חייבים לעשות מחובת ההשתדלות את מה שאנחנו נדרשים כמדינה וכעירייה, לכנס את כל הגורמים ביחד לשולחן עגול ולדחוף בכל הכוח לפתרון המיגון האמיתי להדר".

אל הבקשה לקיום הדיון הצטרפו חברי הכנסת משה אבוטבול, אכרם חסון, אבי מעוז, אריאל קלנר, מירב בן ארי ולימור סון הר מלך.

ח"כ קרויזר סיכם את הדיון ואמר: "אני מקווה שכלל הצוותים מבינים את החשיבות במציאת פתרונות. אנו בוועדה נלווה ונמשיך לעקוב עד מציאת פתרון אמיתי לתושבי שכונת הדר".