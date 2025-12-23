חוק הגיוס המתגבש בכנסת מעצים את העימות בתוך פלגי יהדות התורה: גורם באגודת ישראל האשים הערב (שלישי) את דגל התורה הפועלת, לדבריו, לקידום חוק הכולל סנקציות על לומדי תורה.

"איפה שמענו כדבר הזה שמפלגה חרדית תפעל לקידום חוק עם מכסות גיוס של צעירים חרדים לצד סנקציות על לומדי תורה", הוא תוהה בשיחה עם ערוץ 7. "אני רוצה שברגע האמת הם לא ירימו את האצבע בעד החוק המתגבש בוועדת החוץ והביטחון", אמר.

בדגל התורה לא נותרו חייבים והצביעו על תופעת מעצרי בחורי הישיבות שרק הולכת ומתעצמת ויוצרת כאוס ברחוב החרדי.

"אני מתפלא על האגודאים שטומנים ראשם בחול ואינם דואגים לציבור בוחריהם. בחורי ישיבות נעצרים כמעט מידי לילה והתופעה לא תיעצר כל עוד אין חוק גיוס", אמר גורם ב'דגל התורה לערוץ 7.

"אם יש להם פיתרון אחר לעצור את מעצרי בחורי הישיבות - הם יותר ממוזמנים לעשות זאת. פשוט אין להם - אז לא נותר אלא לתקוף".

עוד אמר: "'דגל התורה' לא זזה ללא דעת תורה. כל צעד שאנחנו עושים - הכל בהיוועצות עם הנהגת מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הם אלה שאמרו לנו לפרוש מהתפקידים הקואליציוניים והם אלה שמלווים את כל הליך חקיקת החוק הנוכחי.

"למתוח ביקורת על עמדת גדולי התורה של דגל התורה היא איוולת במקרה הטוב וחוצפה במקרה הפחות טוב. שלפחות ישתקו", חתם את ביקורתו.