העיתונאי עמרי אסנהיים שלח מכתב התרעה לפני תביעת דיבה לכתב i24NEWS אבישי גרינצייג בשל פרסום שיחות בינו לבין אלי פלדשטיין הנאשם בפרשת קטארגייט, מהם עלה, לכאורה, שאסנהיים ידע על הדלפת המסמך הסודי לעיתון בילד הגרמני.

בין היתר טענה עורכת הדין של אסנהיים כי "גרינצייג אמר שאין בעיה שעיתונאי הוא ידיד קרוב או ותיק של מקור, אולם ציין כי 'ברגע שאתה הופך להיות מתווך ומנסה לשכנע לפרסם משהו שאתה יודע שהוא נפסל על ידי הצנזורה, אתה מפסיק להיות עיתונאי בנקודה הזו ואתה הופך להיות שותף מלא למעשים'".

היא כתבה כי "מדובר בדיבה חמורה מאין כמותה כלפי מרשי, עיתונאי ותיק ששמו הולך לפניו כבר שנים רבות. בעוד שמר גרינצייג רשאי להחזיק בדיעותיו על התנהלותו של מרשי, הוא אינו רשאי להביע דיעה המבוססת על עובדות שהן בבירור שקריות. הטענה, שאינה הבעת דיעה, כי מרשי הפך שותף מלא "למעשים" - והכוונה לאותם מעשים שעומדים בבסיס האישום נגד מר פלדשטיין - היא הוצאת דיבה במדרג הגבוה ביותר, כלפי מי שיושר ואמינות הם בבסיס עבודתו, והם מהווים פגיעה חמורה בו, במוניטין שלו ובמשלח ידו".

עוד כתבה עורכת הדין כי "הטענה כאילו מרשי ידע שהמסמך נפסל על ידי הצנזורה, וניסה לשכנע לפרסמו בכל מקרה, היא טענה שקרית לחלוטין. בפרסום טען מר גרינצייג, שמרשי שימש כמתווך, וניסה לשכנע לפרסמו, גם כאשר ידע שמסמך הבילד נפסל על ידי הצנזורה. האמת היא, שמסמך הבילד מעולם לא נפסל על ידי הצנזורה. הצנזורה, למיטב ידיעת מרשי, פסלה את תרגום המסמך ולא את המסמך עצמו. מרשי אף ציין במפורש בפני עורך YNET כי יש חובה להעביר את המסמך צנזורה לפני פרסומו".

במכתב דורש אסנהיים להסיר את הפרסומים בנושא, לפרסם התנצלות ולפצותו ב-150 אלף שקלים.

גרינצייג, כאמור, פרסם התכתבות בין פלדשטיין ואסנהיים. במסגרת זו פלדשטיין כתב לאסנהיים: "ראית את הבילד הגרמני, החשיפה?", אסנהיים השיב: "כן, אתה?", פלדשטיין: "ברור", אסנהיים הגיב: "ידעתי!".

פלדשטיין כותב: "זה בכל העולם. דיברתי איתך על זה. אמרתי לך שיש לי את זה", אסנהיים: "מטורף. למה בחרת דווקא בבילד?". פלדשטיין: "הצנזורה פסלה בארץ. לא הייתה ברירה. בילד זה גדול", אסנהיים: "מוזר, למה פסלה? שלא יידעו שאנחנו מצאנו?", פלדשטיין: "כן, הדרך שבא אלינו", אסנהיים סיכם: "מטורף".