גרטה טונברג, פעילת האקלים השבדית שהשתתפה במספר משטי תמיכה בפלסטינים, נעצרה במרכז לונדון לאחר שלקחה חלק בהפגנת תמיכה בפעילי ארגון "Palestine Action" הפרו-פלסטיני.

מדובר בארגון שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה, לאחר שחבריו פרצו לבסיס צבאי וריססו כתובות כרפיטי בעד הפלסטינים על מטוסי חיל האוויר הבריטי.

חלק מחברי הארגון, שנעצרו בשבועות האחרונים, פתחו בשביתת רעב במחאה על הוצאת הארגון מחוץ לחוק, וטונברג לקחה חלק בהפגנת תמיכה בהם במרכז לונדון.

ההפגנה התקיימה מחוץ לבניין של חברת הביטוח Aspen, שלטענת המפגינים סיפקה שירותים לחברת "אלביט מערכות בריטניה", חברת בת של יצרנית הנשק הישראלית. חלק מהמפגינים אף ריססו את חזית הבניין בצבע אדום כמחאה.

טונברג נעצרה לאחר שהחזיקה בידיה שלטים עליהם נכתב "אני מתנגדת לרצח עם" וכן אני תומכת באסירי Palestine Action".

דובר משטרת לונדון מסר "פטישים וצבע אדום שימשו לגרימת נזק לבניין בבוקר יום שלישי. גבר ואישה נעצרו בחשד לגרימת נזק פלילי. זמן קצר לאחר מכן, אישה בת 22 הגיעה גם היא לזירה. היא נעצרה בגין הצגת שלט תמיכה בארגון אסור, במקרה זה Palestine Action, בניגוד לסעיף 13 לחוק הטרור משנת 2000".