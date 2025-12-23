בנט מאשים: "הבגידה החמורה בתולדות ישראל" צילום: דוברות

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מסר הערב (שלישי) הצהרה בה תקף את ראש הממשלה לאור הגילויים בימים האחרונים בפרשת "קטארגייט".

"בימים אלה עם ישראל נחשף לפרשייה בטחונית חמורה ביותר: מתוך קודש הקודשים של בטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, היועצים הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר, תמורת כסף מקטאר, וכל זה - בשעת מלחמה נגד חמאס, ארגון החסות של קטאר", פתח בנט.

הוא הוסיף כי "החומרים מציגים תמונה מפורטת ומחרידה: כיצד היועצים הללו עובדים בחריצות כדי לקדם את האינטרס הקטארי, תוך ניצול המעמד המיוחד שלהם כנציגי ראש הממשלה. ולאחר כל פעולה כזו, הם מעבירים הודעת דיווח של תוצאות הפעולה שלהם, למפעילים הקאטרים שלהם.

אהיה ברור: קטאר היא חמאס. בזמן שלוחמינו הגיבורים נלחמים ונופלים בקרבות נגד חמאס בסימטאות חאן יונס, אותם יועצים עובדים בתשלום למען קטאר, זו שמממנת של אותם מחבלי חמאס. הבגידה הזאת היא סכין בלב חיילינו הגיבורים, וסכין בלב עם ישראל כולו. זוהי הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מכיון שזה לא מגיע מאנשים זוטרים כמו המרגלים אודי אדיב או מרדכי וענונו, אלא מהאנשים הבכירים והחזקים ביותר בישראל. צריך להודות ביושר, שהשתלת סוכנים מופעלים בלשכת ראש ממשלת ישראל היא הצלחה מודיעינית-בטחונית משמעותית של אויבינו קטאר", הדגיש בנט.

הוא תהה מדוע ראש הממשלה אינו פועל בנוגע לפרשה. "אני לא טוען, בשלב זה, שנתניהו נתן את ההוראה לפעול למען קטאר, או אפילו שידע שיועציו הקרובים מקבלים מאות אלפי שקלים מהאויב. אבל אני בהחלט שואל שאלה פשוטה: למה נתניהו שותק? למה הוא ממשיך עד לרגע זה לחפות על הבגידה בלשכתו? הרי מרגע שהוא גילה את הפרשה, הוא היה אמור להיות הראשון לזעוק ולפעול!

הייתי ראש ממשלה. אני מכיר בדיוק כובד האחריות ואת חרדת הקודש של ביטחון ישראל. במצב כזה אני הייתי - וכל אחד מכם היה - מדיח מיד ובבושת פנים את היועצים שסרחו, הייתי מזמן אליי בדחיפות את ראש השב"כ ואת מפכ"ל המשטרה, והייתי דורש מהם לפתוח בחקירה בטחונית יסודית, כדי לחשוף את כל רשת הסוכנים, וכדי לוודא שהלשכה שלי וכל אנשיי נקיים לגמרי. אך מר נתניהו פועל בדיוק הפוך: מרגע חשיפת הפרשה, הוא ואנשיו עושים כל פעולה דווקא לטרפד את חקר האמת, כפי שראינו גם בפרסום אמש".

בנט קרא לשב"כ ולמשטרה לחקור את הנושא. "במצב שנוצר שבו עננת חשד כבדה מרחפת ממעל, אני פונה מכאן לשב"כ ולמשטרת ישראל: חובתכם הלאומית היא למצות את החקירה עד תום. עם ישראל כולו מצפה לזה, ומעניק לכם גיבוי מלא. זהו רגע מבחן לקיומנו כאומה. אני סומך על מערכות הביטחון ואכיפת החוק שיפעלו במהירות ולא יפקירו את ביטחון המדינה".

מהליכוד נמסר בתגובה: "שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך. מתחילת המלחמה לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה תקפו את קטאר וקטאר תקפה אינספור פעמים את ראש ממשלה. ראש הממשלה אף ספג ביקורת קשה מצד התקשורת הישראלית ובכירים במערכת הביטחון על תקיפת קטאר בטענה שזה מסכן את עסקת החטופים.

מוטב שבנט יבחר להשתמש במילה "בגידה" שיסתכל על עצמו. בנט בגד בבוחריו כשהקים ממשלה עם האחים המוסלמים שבנט עצמו הגדיר כתנועת אחות של חמאס. בנט יבגוד שוב, בדיוק כפי שאמרו שותפיו - יאיר גולן וגדי אייזנקוט. הוא ינסה שוב להקים ממשלת שמאל קיצונית הנסמכת על האחים המוסלמים. בנט הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע ל-07.10. מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם. אף שבנט יודע שבית המשפט כבר קבע שקטארגייט היא "קטארפייק" ואין שום עבירה, הוא ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מהחומרים החמורים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו ומוסתרים מעיני הציבור", לשון תגובת הליכוד.