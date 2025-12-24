בעולם שנע במהירות שיא, אליהו רפאל כאין מבקש מאיתנו פשוט לעצור. המוזיקאי בן ה-27, אברך בישיבת שבי חברון, נשוי ואב לשניים המתגורר במעלה חבר, משיק בימים אלו את הסינגל החדש שלו - "נשים לב".

השיר, שהופק מוזיקלית על ידי אביחי פז גרינוולד, נולד מתוך מחשבה פשוטה אך עמוקה: הרגעים הגדולים באמת של החיים מסתתרים לעיתים קרובות מתחת לאף שלנו, בתוך השגרה האפורה. "הכל עניין של שימת לב", מסביר כאין. "כשאנחנו חיים בתודעה כזו, החיים הופכים למשהו ממלא ומחיה. גם אם אנחנו עושים דברים רגילים, ברגע ששמים לב - הכל הופך להיות גדול יותר".

המסע המוזיקלי של כאין החל בבית הילדות, שם זמירות השבת היו הפסקול הקבוע. מההרמוניה סביב השולחן הוא המשיך לנגינה בגיטרה עם חברים, ומשם הדרך לכתיבה והלחנה אישית הייתה קצרה. זהו אינו המפגש הראשון של הקהל עם קולו הייחודי. לפני כשנה וחצי הוציא גרסה מחודשת לשיר "שמע השם" (בלחנו של עזרא גטנו). קודם לכן, נגע בלבבות רבים כששחרר את השיר "געגוע", לחן מרטיט למילותיו של עמיחי ונינו הי"ד, לוחם מגלן שנפל בקרב בכפר עזה בשמחת תורה.

הקסם שבפשטות בסינגל החדש "נשים לב", כאין מצליח לזקק את התובנה שגם אדם פשוט, ביום רגיל, יכול למצוא משמעות אינסופית. זהו שיר שמזמין את המאזין להוריד הילוך, להקשיב למילים ולהתחבר ליופי שנמצא כאן ועכשיו. עם הפקה מוזיקלית עוטפת וקול חם ומלא כנות, אליהו רפאל כאין מסמן את עצמו כקול מרענן וייחודי בנוף המוזיקה היהודית - כזה שמצליח לחבר בין עומק של בית מדרש לנגישות של פופ איכותי.