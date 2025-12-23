רמטכ"ל מערב לוב, מוחמד חדר, נהרג הערב (שלישי) בהתרסקות מטוס פרטי, במהלך טיסתו חזרה מטורקיה לבירת לוב טריפולי.

על פי הדיווחים, צוות המטוס דיווח על כשל אלקטרוני והחל בהיערכות לנחיתת אונס, שכללה ריקון מיכלי הדלק. זמן קצר לאחר מכן נותק הקשר עם המטוס - שהתרסק.

הטיסה יצאה מאנקרה לאחר ביקור רשמי של הרמטכ"ל, שבמהלכו נועד עם בכירים במשרד ההגנה הטורקי.

על המטוס שהו גם יועצו של חדר, מוחמד אל-עסאווי, הגנרל אל-פייתורי ר'ריביאל, הגנרל מוחמד ג'ומעה והמלווה מוחמד אל-מחג'וב.

הרמטכ"ל חדר היה מהדמויות המרכזיות בקשרים בין טורקיה לממשלת מערב לוב, הפועלת מטריפולי. ממשלה זו נמצאת במאבק מתמשך מול ממשלת מזרח לוב השולטת בבנגאזי ונתמכת על ידי הגנרל ח'ליפה חפתר.

מעבר לתפקידו הצבאי, חדר היה מעורב גם בחיזוק נוכחותה של טורקיה בלוב ובאפריקה, ובסיוע למימוש שאיפותיה של אנקרה לריבונות על שטחים ימיים בים התיכון, שם היא מעוניינת לבצע חיפושי גז.