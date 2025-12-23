אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשת "קטארגייט", טוען כי ראש הממשלה ידע על המסמך המסווג וכי הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני "בילד".

"הוא זה שבסוף עמד מאחורי ההדלפה לעיתון", טען פלדשטיין בראיון לתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11.

לדבריו, הטענה הרשמית שלפיה ראש הממשלה נחשף למסמך לראשונה דרך התקשורת "היא שקר". לטענתו, לא היה ניתן להוציא מסמך רגיש מסוג זה ללא מעורבות של הדרג המדיני הבכיר ביותר. "כדי להוציא מסמך כזה צריך שראש הממשלה יהיה בתמונה - מתחילתו ועד סופו".

פלדשטיין הדגיש גם את מעורבותו של יועץ התקשורת יונתן אוריך. "אוריך יודע את כל מה שאני ידעתי - מאיפה המסמך הגיע, מה המקור שלו, למה זה לא הולך (להתפרסם) בארץ - הכול הוא יודע".

פלדשטיין לא מכחיש שההחלטה לפנות ל"בילד" נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל. לדבריו, מדובר ב"פרקטיקה מוכרת", ולא ביוזמה חריגה או פרטית שלו.

"מה שאני עשיתי שירת את הבוס שלי. איך אני יודע? 'הבוס מבסוט', אתה מכיר את הוואטסאפ הזה? אוריך מנסה לתפוס אותו בטלפון ביום שישי, מיד אחרי הפרסום. אני לא זמין. אני בשיחה עם המקור. כשהוא הבין שאני לא עונה לו, הוא כתב לי 'קח את הזמן, הבוס מבסוט'", סיפר פלדשטיין.

הוא הרחיב על השיחה אחרי שקיבל את ההודעה מאוריך: "דיברנו על הפרסום שהיה, ועל ההשפעות שלו ומה התוכניות הלאה. כולל פידבקים שהוא מקבל מראש הממשלה על הפרסום. אני מבין שעמדתי במשימה שנדרשתי. אחרי זה הייתה שיחת ועידה עם ראש הממשלה".

בהמשך הריאיון התייחס פלדשטיין בהרחבה לפרשת קטרגייט, גם בה הוא חשוד, ומציג את גירסתו לפיה "הופעל שלא בידיעתו". פלדשטיין הכחיש כי ידע שאוריך ואיינהורן עובדים לכאורה גם עבור קטר, ואומר: "אם היה קשר עסקי כלשהו בין לשכת ראש הממשלה לבין קטר - זה היה משהו שלא דיברו עליו בפומבי, לא איתי ולא עם גורמים אחרים".