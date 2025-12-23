העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח, בהסתמכו על שני גורמים מצרים יודעי דבר, כי למצרים אין כוונה או מניע כלשהו לבצע שינויים בהסכם השלום שנחתם עם ישראל בשנת 1979.

בשיחה עם העיתון אמרו גורמים אלה כי העניין המרכזי של מצרים הוא שמירה על גבולותיה בהתאם לצורכי הביטחון הלאומי.

אשר על כן, ציינו הגורמים, מצרים חותרת להגדיל את הכוח הצבאי המוצב בחצי האי סיני, ובפרט באזורים הקרובים לגבול עם ישראל, ולצייד אותו באמצעי לחימה ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי לשפר את ההגנה על הגבול.

עוד אמרו גורמים אלה כי מצרים ממתינה לתוצאות הפגישה הצפויה בסוף החודש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, בהעריכם שטראמפ יפעיל לחץ כבד על נתניהו להיענות לדרישות מצרים ולפעול באופן משמעותי יותר כדי להבטיח רגיעה ביטחונית ברצועת עזה. לדבריהם, אין צורך לשנות את הסכם השלום כדי להגדיל את היקף הכוח הצבאי המוצב בחצי האי סיני, שכן הנספחים להסכם השלום מאפשרים גמישות בנושא זה בהתאם לצורך הביטחוני.

לאחרונה דווח כי הצבא המצרי הציב בחצי האי סיני מערכת הגנה אווירית מתקדמת מתוצרת סין, שלה טווח יירוט של עד כ-300 ק"מ. בשנה האחרונה חשפו כוחות הביטחון הישראליים פעילות רחבת היקף של הברחת אמצעי לחימה ממצרים לשטח ישראל באמצעות רחפנים.