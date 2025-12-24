לא רחוק ממחסום קלנדיה, סמוך לשכונת נווה יעקב שבצפון ירושלים, ניצבת גדר המערכת שהפכה לנקודת חיכוך עיקרית בחדירות שב"חים לשטח ישראל.

גורם ביטחוני אמר ל"ידיעות אחרונות" כי כיום יש כ-6,000 חדירות דרך פרצות בגדר בשבוע לעומת 3,000 לפני המלחמה. חלק ניכר מהפיגועים שבוצעו בישראל הושפעו מחדירות שב"חים.

על פי הדיווח בעיתון, הפלסטינים נעזרים במתווכים שעוזרים להם להיכנס לישראל - ומשלמים בין 300 ל-600 שקלים לשם כך. שיטת הפעולה היא חיתוך הגדר ומעבר לצידה השני שם ממתין להם נהג שלוקח אותם אל תוך ישראל.

כוחות הביטחון מנסים לתת מענה לתופעה המטרידה ומבצעים מארבים מסביב לשעון כדי לתפוס את השב"חים. מפרוץ המלחמה, נכנסה לתוקף הוראת שעה המאפשרת ירי לעבר השב"חים שעוברים את הגדר ובמיוחד לעבר פלג הגוף התחתון כדי להתמודד עם המצב.