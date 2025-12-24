מקרה שלישי בתוך יממה של חילוץ ישראלים משטח הרשות הפלסטינית: במהלך הלילה (רביעי) התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות צעירה יהודייה שנצפתה משוטטת יחד עם ילדה קטנה במרחב העיר בית לחם שבחטיבת עציון, תוך סיכון חייהן.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור בית לחם להענקת הגנה מיידית לישראליות, ובמקביל להעברתן לידי כוחות צה"ל.

מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית נכנסה במכוון לעיר. המקרה הועבר להמשך טיפול המשטרה.

אמש הוקפצו כוחות צה"ל לכפר חוסאן שבחטיבת עציון בעקבות דיווח שהתקבל על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג עם רכבם לכפר.

לאחר סריקות של כוחות צה"ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחים וחילצו אותם בבטחה מחוץ לכפר.

לפני כן, נכנסה ישראלית לכפר הפלסטיני נעלין, התקשרה לגורמי ביטחון, דיווחה שהיא במצוקה וניתקה את הטלפון. כוחות הביטחון הוקפצו למקום, איתרו אותה והיא חולצה בשלום. גם במקרה זה המשטרה נכנסה לתמונה משום שהישראלית הגיעה לכפר מרצונה.