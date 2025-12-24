המדינה הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לדחות את המועד להגשת תשובתה לעתירה המנהלית שהגישה תנועת 'רגבים' בעניין פינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר.

בבקשה שהוגשה לשופטת תמר בר-אשר, הסבירה פרקליטות מחוז ירושלים כי הסיבה לעיכוב היא "עניינים דחופים", כולל נסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לארה"ב והצורך ב"התייעצויות דחופות". המדינה מבקשת ארכה של 30 ימים נוספים כדי לגבש את עמדתה הסופית, לאחר שהתייעצה עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

העתירה, שהוגשה בספטמבר האחרון, דורשת מהמדינה לממש את צווי ההריסה נגד היישוב הבלתי חוקי חאן אל אחמר, הממוקם על אדמות מדינה.

תנועת 'רגבים' טוענת כי למרות התחייבויות חוזרות של המדינה לאכוף את צווי ההריסה, לא נעשה דבר בנושא ואף נוספו מבנים במקום. בשנת 2018, הצהיר ראש הממשלה נתניהו כי "חאן אל אחמר יפונה בקרוב מאוד", אך עד כה לא בוצעה פעולה כלשהי.

עו"ד אבי סגל, המייצג את התנועה, לא התנגד לבקשה באופן פורמלי, אך הדגיש כי מדובר במתחם בלתי חוקי שבו הוגשה כבר עתירה ראשונה לפני 18 שנה. סגל ביקש לשים לב לעיכוב הממושך בהליכים המשפטיים ודרש כי אם בית המשפט ייעתר לבקשה, מדובר ב"ארכה אחרונה בהחלט".

מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, ציין כי "המאחז חאן אל אחמר הפך לסמל למאבק הפלסטיני בכיבוש". הוא הוסיף כי, על אף ההישגים האחרונים של הממשלה, הצעד הקריטי הבא הוא לאכוף את החוק ולפנות את המאחז. "פינוי המאהל הלא חוקי הזה בהחלט קטן על נתניהו", סיכם דויטש, בהתייחס להישגי הממשלה במלחמה מול איראן, חיזבאללה, חמאס וסוריה.