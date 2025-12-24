שבוע וחצי אחרי הטבח המזעזע בבונדיי ביץ': אזרח בריטי בן 43 יגורש מאוסטרליה, לאחר שהסית לפגיעה ביהודים והפיץ תעמולה ניאו-נאצית ברשתות החברתיות.

משטרת אוסטרליה עצרה את האזרח הבריטי, תושב קוווינסלנד, לפני מספר שבועות, לאחר שהוא פרסם ברשתות החברתיות צלבי קרס, קידם אידיאולוגיה ניאו-נאצית, וקרא לנקוט באלימות כלפי הקהילה היהודית המקומית. הוא נלקח למעצר, ולאחר שהוגש נגדו כתב אישום הוא אמור לעמוד בפני בית המשפט בחודש ינואר.

במהלך המעצר ביצעו השוטרים חיפוש בביתו, במהלכו נמצאו כלי נשק קר ובהם סכינים, גרזן, וכן חומרי תעמולה נאציים. שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, אמר כי האזרח הבריטי יגורש חזרה למדינתו.

"הוא בא לכאן כדי לשנוא, והוא לא יקבל מקום לשהות בו. אם אתה מגיע לאוסטרליה עם ויזה, אתה כאן כאורח", אמר בורק. כעת שוקלות הרשויות באוסטרליה האם לעכב את גירושו של האזרח הבריטי עד שהוא יעמוד בפני בית המשפט, או לגרש אותו מיידית חזרה לבריטניה.

זו הפעם השנייה ששר הפנים האוסטרלי שולל את הוויזה של אזרח זר, עקב מערובתו בהפצת תעמולה ניאו-נאצית וקריאה לפגיעה בקהילה היהודית באוסטרליה. בחודש שעבר ביטל שר הפנים בורק את הוויזה של מתיו גרוטר, אזרח דרום אפריקאי שחי באוסטרליה מאז 2022, לאחר שנראה משתתף בעצרת ניאו-נאצית מול הפרלמנט של ניו סאות' ויילס.