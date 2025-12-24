פרטים חדשים על היעלמות הקצין הלבנוני שנטען שנחטף על ידי המוסד: עיתון א-דיאר הלבנוני דיווח הלילה כי אחמד שוכור, ככל הנראה פותה להגיע לאזור אל-סונוורו שבעיר הולדתו נבי שית' בבקעת לבנון, שם נוטרו אותות הטלפון הסלולרי שלו במשך 37 שניות לפני שנעלמו עקבותיו.

בעיתון נטען כי הדבר על כך שייתכן שהועבר דרך אזור החרמון, יחד עם בן לווייתו ממשפחת אל-קסאב. בעיתון הלבנוני העלו שתי השערות: הראשונה היא שייתכן ששיתף פעולה עם החטופים ועזב עימם והשנייה היא שנחטף בעצמו.

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" פרסם בשם מקור בלבנון כי החטיפה בידי שני אזרחים בעלי אזרחות שוודית - אחד מהם ממוצא לבנוני. לפי אותו מקור, השניים הגיעו ללבנון יומיים בלבד לפני היעלמותו של שוכור דרך נמל התעופה הבין-לאומי רפיק אל-חרירי - ואחד מהם אף עזב את המדינה. השני, כביכול, עדיין נמצא בה, למרות שייתכן שמדובר באיש מודיעין בזהות בדויה שנעלם.

החקירה, על פי אותו מקור, מסתמכת על מעקב אחר מצלמות אבטחה וניתוח נתוני תקשורת, שחשפו רמזים ראשוניים לכך ששוכור היה קורבן למלכודת ולחטיפה.

שוכור מגיע ממשפחה עם קשרים לחיזבאללה, וכי היעלמותו הציתה מחדש את המחלוקת סביב פרשת הנווט הישראלי רון ארד, שנשבה בדרום לבנון בשנת 1986.אחיו של שוכור, חסן שוכור, היה פעיל חיזבאללה שנהרג במבצע "חוק וסדר" בכ-1988, כאשר כוחות צה"ל פשטו על בסיסי הארגון. עוד נטען כי חסן שוכור היה לוחם בקבוצה שבהנהגת מוסטפא דיראני, שלפי הדיווח השתתפה בלכידת רון ארד, וכי הקבוצה העבירה אותו לבית של אחד מקרובי המשפחה בכפר נבי שית', לפני שנעלם עקבותיו.