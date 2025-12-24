בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל עתירה שעסקה בהכרה בגיור שנערך בישראל בבית הדין הפרטי האורתודוכסי באלון שבות, והורה למדינה להעניק לעותר מעמד עולה לפי חוק השבות.

ההליך נגע לעותר שהשלים את תהליך הגיור בישראל בבית הדין לגיור הפועל באלון שבות, והמציא לרשויות את כלל המסמכים שנדרשו לצורך הוכחת הגיור. חרף זאת, במשרד הפנים וברשות האוכלוסין וההגירה נמנעו מקבלת הערר הפנימי שהגיש.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי הגיור נערך כדין בבית דין פרטי אורתודוכסי העומד בכל המבחנים שנקבעו בפסיקה להכרה בגיורים שנערכו בישראל לצורך קבלת מעמד עולה. עוד נקבע כי לא הייתה הצדקה לדרישות נוספות שהופנו כלפי העותר.

השופטת תמר בר-אשר שנתנה את פסק הדין הוסיפה כי לא היה מקום להפנות את העותר להליך גיור במסגרת מערך הגיור הממלכתי, וציין כי בפסיקות קודמות נקבע שהמדינה אינה רשאית לחייב מתגיירים לעבור גיור אך ורק במסגרת מערך זה.

בסיכומו של דבר נקבע כי יש לראות בערר הפנימי שהגיש העותר ככזה שהתקבל. בהתאם לכך חויבה המדינה להעניק לעותר מעמד עולה לפי חוק השבות בתוך 30 יום, וכן לשאת בהוצאות המשפט בסך 15,000 שקלים.