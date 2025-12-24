לידי ערוץ 7 הגיע מסמך הסמכה נדיר, שנכתב בידי הרב הראשי דאז הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ובו מוענקת לרב שלמה גורן הסמכה לרבנות בדרגת "יורה יורה, ידין ידין".

המסמך מתוארך לכ"ז באלול ת"ש. מדובר בתעודה רשמית, החתומה על ידי הרב הרצוג, המעידה על מעמד הסמכה שלא תועד או פורסם בציבור עד כה.

התעודה משקפת את ההערכה הרבה כלפי הרב גורן בגיל צעיר יחסית. לשון המכתב מדגישה את גדלותו בתורה ואת חידושיו הבולטים.

במכתב כתב הרב הרצוג, "הנה העילוי הנשגב המפורסם לגאון בקי בבלי וירושלמי, יצא שמו לתהילה בבקיאותו הנפלאה ובחידושיו הישרים והנעימים, אשר על כן סמכתהו בסמיכת חכמים".