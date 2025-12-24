הרב מדן על החינוך משב

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, מזהיר מפני משבר מתמשך בעולם החינוך הציוני-דתי והשלכותיו על עתיד המגזר.

לדברי הרב מדן בערוץ משב מבית צהר, "אני נמצא בציבור ישיבות ההסדר והמצב כיום הוא שרבים מהתלמידים הולכים למקצועות הבורגניים למיניהם, ולא הולכים לחינוך. זה לא יכול להיות, זה חייב להשתנות".

הוא חשף כי "מכללת הרצוג קמה עבור הציבור הציוני-דתי, אך יש בה היום יותר חרדים מאשר ציונים דתיים. הציבור החרדי מקדיש את עצמו לחינוך ונותן לדבר הזה את כל התהילה. גם הציבור של 'ישיבות הקו' מדגיש מאוד את החינוך ועושה עבודה יוצאת מן הכלל".

בהמשך דבריו הזהיר הרב מהשלכות חינוכיות ואידיאולוגיות ארוכות טווח. "אני התחנכתי בישיבה תיכונית שהיו בה רק ר"מים חרדים. היה לזה מחיר כבד מאוד. המצב השתפר מאז, אך היום זה נמצא בנסיגה לאחור. אם ניטוש את החינוך, אנחנו עלולים לאבד את האידיאולוגיה של הציונות הדתית".

לטענתו, הבעיה המרכזית אינה כלכלית בלבד אלא ערכית. "אפשר להגיע היום למשכורת מכובדת בהוראה. הבעיה היא שהחברה מתייחסת להוראה כאל דבר בדיעבד. אל רופאים, מדענים ומרצים מתייחסים כ'לכתחילה', ואילו למורים בבתי הספר ובישיבות - שעבודתם חשובה שבעתיים - אנחנו לא מתייחסים ככה".

הרב מדן חתם בקריאה לחיזוק מעמד המחנכים, "יש לנו נוער מוצלח שמוסר את נפשו. אם נחזק את החינוך וניתן למחנך תחושה שהוא חלוץ ההולך לפני המחנה, נבטיח את העתיד. אלו האנשים שבונים לנו את הדור הבא כהמשך לאידיאולוגיה שאנחנו כל כך מאמינים בה".