חיסכון פנסיוני: יותר מאשר רק חיסכון

חשוב להבין כי הפקדות פנסיוניות אינן רק חיסכון אלא גם השקעה בעתיד. במקרה של אותו לקוח, ההסבר היה פשוט: כל שקל שהוא מפקיד היום עשוי להיות שווה לעד 10 ש"ח בעתיד, בזכות ריבית דריבית. ככל שתחסוך יותר בגיל צעיר, כך תוכל למקסם את רווחיך לאורך השנים. עם יד על הלב, לאחר שהוא הבין את ההשפעה של הזמן ויכולת ההשקעה, הוא החליט לבצע את ההפקדה המקסימלית - ולמען האמת, מדובר בבן שלי.

האתגר של חיסכון לטווח ארוך

אחד מהאתגרים הגדולים כיום הוא הצורך בחיסכון לטווח הארוך. רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם דילמות בין השקעת כעת לבין השקעת עתיד. הנטייה שלנו היא לחפש תוצאות מיידיות ולא תמיד לחשוב על העתיד. כאן נכנסת לתמונה החשיבות של ההבנה לגבי מהות ההשקעה הפנסיונית. מדובר ביכולת להעניק לעצמנו ביטחון כלכלי לעתיד, גם אם זה על חשבון קצת "עונג" היום.

האפשרויות להפקדות סוף שנה

אז מהן האפשרויות להפקדות סוף שנה? הנה נתונים חשובים:

סטטוס גובה ההפקדה המקסימלית גובה הטבת המס:

עצמאי - קרן פנסיה 37,248 ₪ כ-13,000 ₪

עצמאי - קרן השתלמות 20,520 ₪ כ-4,000 ₪

עצמאי או שכיר - גמל להשקעה 81,711 ₪ פטור ממס על הרווחים

הפקדה לקרן פנסיה - העצמאים המרוויחים הכי הרבה

ראשית, עצמאים יכולים להפקיד עד 37,248 ש"ח לשנה לקרן פנסיה, ולקבל הטבת מס של כ-35%, כלומר חיסכון של כ-13,000 ש"ח.

קרן השתלמות - חיסכון מס לחסכון נטול מס

עבור קרן השתלמות, ההפקדה המקסימלית עומדת על 20,520 ש"ח לשנה, עם הטבת מס של כ-4,000 ש"ח. יתרה מכך, החיסכון הזה פטור ממס רווחי הון - כל עצמאי, ללא קשר להכנסתו, מומלץ לו להפקיד את המקסימום לקרן הפנסיה שלו.

קופת גמל להשקעה - יתרונות לשכירים ולעצמאים

ולסיום, גם שכירים יכולים להנות מהפקדה מקסימלית לקופת גמל להשקעה, שעומדת על 81,711 ש"ח לשנה. היתרון הגדול בקופה זו הוא שניתן למשוך את הכספים בכל עת, אך מי שיתאפק וימשוך את הכספים בגיל 60, ייהנה מקצבה חודשית פטורה ממס, וכל הרווחים יהיו פטורים ממס. מדובר בחיסכון שעשוי להניב יתרונות של עשרות ואף מאות אלפי ש"ח, תלוי במספר השנים לחיסכון.

האם משתלם לנצל את הטבות המס לסוף שנה?

לסיכום, האם משתלם לנצל את הטבות המס לסוף שנה? התשובה היא בהחלט כן. מדובר בחיסכון עם החזרים משמעותיים, ובנוסף לכך, אתם יוצרים לעצמכם עוגן וביטחון לעתיד - דבר שהוא לא פחות חשוב. אל תוותרו על האפשרות הזו, והתחילו להפקיד יותר עכשיו כדי להבטיח עתיד פיננסי טוב יותר.