זירת האירוע צילום: דוברות מד"א

המשטרה שחררה רועה צאן יהודי שנחקר בעקבות ירי שביצע לעבר בדואים שתקפו אותו ופצע שלושה מהם, בהם אחד באורח אנוש.

האירוע התרחש ביום שני בשעות הערב באזור חוות ירמיהו וחוות ישי, סמוך ליישוב ענתות שבבנימין.

על פי הדיווחים, רועי צאן יהודים הותקפו באבנים על ידי בדואים, ובתגובה ירה אחד מהם בנשקו האישי. הפצועים פונו מהמקום לקבלת טיפול רפואי, והמשטרה פתחה בחקירה. שלושה מהרועים שנפצעו - פונו לקבלת טיפול רפואי.

לאחר חקירה קצרה שוחרר היורה. גורם במשטרה התייחס להחלטה ואמר לערוץ 7, "המדיניות שלנו היא לא לעצור את מי שמשתמש בנשק שלו להגנה עצמית ומגן על חייו".

עוד הוסיף, "נכון שבשנים עברו האווירה במשטרה הייתה להתנכל למתיישבים ולעצור אותם כל זמן שיש שימוש בנשק, גם אם השימוש הזה היה מוצדק".

השינוי קרה לדבריו עם כניסת השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר לתפקיד, "כבר בתחילת הקדנציה של השר בן גביר הובהר שהמשטרה לא נמצאת כאן כדי לרדוף מתיישבים כי מותר למתיישבים להגן על עצמם, להגן על החיים שלהם. מחוז ש"י פה בשביל ביטחון המתיישבים - לא ההפך".